快訊

逃亡半世紀！日本極左恐怖份子終於落網

他點名新北這一地「住這裡根本是自虐」 在地人點頭：會懷疑人生

飼主沒發現三花貓鑽灶台就生火 「大火離身僅10公分」牠淡定取暖：本喵耐高溫

珍珠映祥龍 MIKIMOTO喜獻新春珠寶 高雅傍身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MIKIMOTO 龍形珍珠珠寶盤，不鏽鋼錫飾面 / 錫合金黃金飾面，搭配日本Akoya珍珠，將為MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店，限定販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 龍形珍珠珠寶盤，不鏽鋼錫飾面 / 錫合金黃金飾面，搭配日本Akoya珍珠，將為MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店，限定販售。圖／MIKIMOTO提供

東方的農曆龍年即將來到，珠寶品牌MIKIMOTO以祥龍為靈感，結合品牌經典的珍珠元素，推出兩款龍形胸針、全新龍年限定珠寶盤、金南洋珍珠龍形珠寶，以及Mikimoto Ruyi Collection新作，透過珍珠賦予翔龍與珠寶柔美意念，璀璨開運、也為新年祈福。

兩款「珍珠銀龍胸針」與「珍珠金龍胸針」不約而同打造了一條貴金屬小龍，前者以純銀搭配18K黃金龍「角」、頗有「崢嶸頭角」的聯想，後者則為18K黃金再鑲嵌以紅寶石龍眼，兩款胸針都搭配約6.25公分的Akoya珍珠，姿勢殊異、唯妙唯肖。「金南洋珍珠龍形墜鍊」與「金南洋珍珠龍形戒指」則從色彩上另闢巧思、運用了金南洋珍珠，雖有別於常見的白色珠光，但金色光澤同樣和煦內斂，但更有著財富、好運的氣勢。

新款的Mikimoto Ruyi Collection系列則以中國結的「如意」出發，以「結」投射出稱心順遂、諸事大吉的概念。18K白金的「如意（Ruyi）」結上都鑲嵌鑽石並搭配日本Akoya珍珠，共有珍珠鑽石墜鍊、珍珠鑽石耳環、珍珠鑽戒三款珠寶，無論搭配上深色或淺色系衣物造型，都將散發出高雅氣場、輕巧隨身。

MIKIMOTO 金南洋珍珠龍形墜鍊，18K黃金鑲嵌紅寶石、鑲嵌金南洋珍珠，18萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 金南洋珍珠龍形墜鍊，18K黃金鑲嵌紅寶石、鑲嵌金南洋珍珠，18萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Ruyi Collection珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.97克拉、鑲嵌日本Akoya珍珠，22萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Ruyi Collection珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.97克拉、鑲嵌日本Akoya珍珠，22萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO近日推出新春龍年珠寶，以珍珠光澤搭配祥龍的力量感，展現出閃耀鮮明的風格反差。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO近日推出新春龍年珠寶，以珍珠光澤搭配祥龍的力量感，展現出閃耀鮮明的風格反差。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠金龍胸針，18K黃金鑲嵌紅寶石約0.01克拉，鑲嵌日本Akoya珍珠，59,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠金龍胸針，18K黃金鑲嵌紅寶石約0.01克拉，鑲嵌日本Akoya珍珠，59,000元。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 鑽石 品牌

延伸閱讀

卡地亞掐絲琺琅限定龍表賀新歲 TRINITY新品獻愛侶

薈萃香奈兒傳奇的精神之地 一窺巴黎芳登廣場18號

男神著用款！魏嘏雋、王鶴棣都被LV男士珠寶圈粉啦

Boucheron必入Top.5珠寶盤點！韓韶熙、昆凌、高允貞都有「這款」

相關新聞

路易莎連3日「咖啡第二杯半價」！濾掛組任選4盒5折

過年前的上班日，特別需要好咖啡提振心情。路易莎咖啡1/29(一)至1/31(三)連續三日，祭出「冬日暖心」活動，期間全時...

珍珠映祥龍 MIKIMOTO喜獻新春珠寶 高雅傍身

東方的農曆龍年即將來到，珠寶品牌MIKIMOTO以祥龍為靈感，結合品牌經典的珍珠元素，推出兩款龍形胸針、全新龍年限定珠寶...

PChome 24h購物「迎春煥新節」全館下殺24折起！「龍年旺財開運5撇步」必看

農曆春節倒數兩週，PChome 24h購物統計站上「開運商品」、「金飾」買氣分別已較上週成長39%、20%，一年之春為補...

再現1940浪漫 BALLY新款Ballyrina芭蕾鞋系列愉悅開步

輕巧、優雅並帶有愉悅的律動氣息，正是芭蕾舞鞋的特色。Bally推出2024春夏新品「Ballyrina芭蕾鞋系列」，結合...

人氣貼圖《胖才可愛》首度「快閃」現身 開心幸福瞬間點亮城市

全台擁有數十萬粉絲的人氣貼圖插畫品牌《胖才可愛》將於農曆春節期間掀起粉紅泡泡的幸福風暴。這也是《胖才可愛》品牌史上首次在台北及高雄同步舉辦的主題快閃活動。可愛的《胖才可愛》將為您帶來一場充滿歡笑、幸福滿滿的經典插畫奇幻之旅，期待您與摯愛一同蒞臨感受這幸福甜蜜氛圍。

Pinkoi、台北霞海城隍廟再度跨界合作！聯名商品「祈福3步驟」求好緣更有「新」意

西洋情人節將至，每年台北霞海城隍廟除了吸引大批台灣虔誠信眾，也是國際間備受矚目的靈驗寺廟。今年Pinkoi與台北霞海城隍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。