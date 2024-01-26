珍珠映祥龍 MIKIMOTO喜獻新春珠寶 高雅傍身

東方的農曆龍年即將來到，珠寶品牌MIKIMOTO以祥龍為靈感，結合品牌經典的珍珠元素，推出兩款龍形胸針、全新龍年限定珠寶盤、金南洋珍珠龍形珠寶，以及Mikimoto Ruyi Collection新作，透過珍珠賦予翔龍與珠寶柔美意念，璀璨開運、也為新年祈福。

兩款「珍珠銀龍胸針」與「珍珠金龍胸針」不約而同打造了一條貴金屬小龍，前者以純銀搭配18K黃金龍「角」、頗有「崢嶸頭角」的聯想，後者則為18K黃金再鑲嵌以紅寶石龍眼，兩款胸針都搭配約6.25公分的Akoya珍珠，姿勢殊異、唯妙唯肖。「金南洋珍珠龍形墜鍊」與「金南洋珍珠龍形戒指」則從色彩上另闢巧思、運用了金南洋珍珠，雖有別於常見的白色珠光，但金色光澤同樣和煦內斂，但更有著財富、好運的氣勢。