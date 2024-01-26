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Pinkoi、台北霞海城隍廟再度跨界合作！聯名商品「祈福3步驟」求好緣更有「新」意

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi與台北霞海城隍廟再度跨界合作，推出多款現代感的祈福小物。圖／Pinkoi提供
Pinkoi與台北霞海城隍廟再度跨界合作，推出多款現代感的祈福小物。圖／Pinkoi提供

西洋情人節將至，每年台北霞海城隍廟除了吸引大批台灣虔誠信眾，也是國際間備受矚目的靈驗寺廟。今年Pinkoi與台北霞海城隍廟再度攜手合作，透過跨界的組合將傳統信仰和現代設計融合，帶來祈求正緣3步驟，獨特又創新的聯名商品將神聖的祝福注入現代潮流。如果想要直接帶走祈福小物現貨再至台北霞海城隍廟參拜，可至Pinkoi於台北京站一樓的新春快閃店選購。

為回饋社會，購買Pinkoi與台北霞海城隍廟的聯名商品，將提撥5%作為偏鄉兒童教育基金。Pinkoi同時推出多項優惠活動：即日起至1月31日購物滿1,500元即可現折100元（每人限用一次）；即日起至2月14日精選商品享滿千免運或88折優惠。

●虔誠信眾必備供品：甜茶、甜品、花

參拜月老需準備甜甜的茶，台灣茶品牌「等等｜霞海城隍廟聯名祈願籤詩輕巧袋等心上人－蜜香紅茶」以詩籤入茶，透過蜜香紅茶的香氣，讓祈願籤詩的力量擴散到生活中。

「大春煉皂｜霞海城隍廟聯名濃情巧意愛情皂」透過逼真但不能吃的巧克力向月老祈求美好愛情，每次洗手時都彷彿像在沐浴愛情的力量，增添濃情巧意。

「Hi JOY studio｜霞海城隍廟聯名針織玫瑰PomPomRose」取代傳統會凋謝的鮮花，針織手工花更能代表真摯不變的感情，同時融合了現代時尚。

●參拜後祈福儀式

參拜完霞海城隍廟但紅線沒地方收嗎？「拉瑪皮革｜霞海城隍廟聯名良緣磁扣套」將求來的紅線放在每天出入家門必帶的磁扣或鑰匙中，幸福就會來敲門。

「T-bone 工作室｜霞海城隍廟聯名好姻緣月下老人擴香石」為生活空間帶來好姻緣和幸福感，此款擴香石由水庫淤泥打造而成也別具意義。

●台北霞海城隍廟加強招桃花小物

「鹿角兔｜霞海城隍廟聯名甜蜜幸福紫水晶摩斯密碼飾品」以紫水晶藉著摩斯密碼來傳達神秘又時尚的愛情氛圍感，為穿搭增添獨特的浪漫氛圍。

「樂木集｜霞海城隍廟聯名SPA級溫感足浴－招桃花改運粉水晶禮盒」不僅帶來身心的愉悅感受，搭配招桃花改運的粉水晶禮盒注入一絲令人心動的正能量。

「AYSWE愛蕊友肌｜月老牽線結緣粉晶美顏滾輪&刮痧片禮盒組」搭配粉晶美顏滾輪和刮痧片，打造光采煥發的肌膚，讓愛情自然隨之而來。

Hi JOY studio｜霞海城隍廟聯名針織玫瑰PomPomRose。圖／Pinkoi提供
Hi JOY studio｜霞海城隍廟聯名針織玫瑰PomPomRose。圖／Pinkoi提供
大春煉皂｜霞海城隍廟聯名濃情巧意愛情皂。圖／Pinkoi提供
大春煉皂｜霞海城隍廟聯名濃情巧意愛情皂。圖／Pinkoi提供
鹿角兔｜霞海城隍廟聯名甜蜜幸福紫水晶摩斯密碼飾品。圖／Pinkoi提供
鹿角兔｜霞海城隍廟聯名甜蜜幸福紫水晶摩斯密碼飾品。圖／Pinkoi提供
樂木集｜霞海城隍廟聯名SPA級溫感足浴－招桃花改運粉水晶禮盒。圖／Pinkoi提供
樂木集｜霞海城隍廟聯名SPA級溫感足浴－招桃花改運粉水晶禮盒。圖／Pinkoi提供
等等｜霞海城隍廟聯名祈願籤詩輕巧袋等心上人－蜜香紅茶。圖／Pinkoi提供
等等｜霞海城隍廟聯名祈願籤詩輕巧袋等心上人－蜜香紅茶。圖／Pinkoi提供
拉瑪皮革｜霞海城隍廟聯名良緣磁扣套。圖／Pinkoi提供
拉瑪皮革｜霞海城隍廟聯名良緣磁扣套。圖／Pinkoi提供
T-bone 工作室｜霞海城隍廟聯名好姻緣月下老人擴香石。圖／Pinkoi提供
T-bone 工作室｜霞海城隍廟聯名好姻緣月下老人擴香石。圖／Pinkoi提供
AYSWE愛蕊友肌｜月老牽線結緣粉晶美顏滾輪&刮痧片禮盒組。圖／Pinkoi提供
AYSWE愛蕊友肌｜月老牽線結緣粉晶美顏滾輪&刮痧片禮盒組。圖／Pinkoi提供
Hi JOY studio｜霞海城隍廟聯名針織玫瑰PomPomRose。圖／Pinkoi提供
Hi JOY studio｜霞海城隍廟聯名針織玫瑰PomPomRose。圖／Pinkoi提供

霞海城隍廟 愛情 月老

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