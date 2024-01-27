家事小幫手登場！購買洗脫烘、洗乾衣機最在意的點Top 10

家事小幫手登場！

每次洗衣服後，最討厭的事情就是晾衣服！近年來，越來越多人選擇洗脫烘洗衣機，只要一個動作就能加倍省事，有效節省時間和空間，讓家事變得輕鬆愉快。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出購買洗脫烘、洗乾衣機最在意的點Top 10，快跟著小編一起觀察網友討論，讓你聰明不踩雷，完美選出那個最佳家事小幫手！

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No.1 品牌

在挑選家電時，許多人的第一條件就是品牌知名度。尤其是洗衣機這種使用頻率相當高的家電，選用知名大品牌不僅更有保障，保固與售後維修等服務也能快速又簡單的處理，讓消費者較為安心。

其中，洗衣機全台銷售第一的品牌「LG」就深獲不少網友推薦，「大品牌真的有保障，保固時間超長」、「LG的洗衣機用了超多年還沒壞，也沒有任何問題，品牌還是真的要看」、「LG的洗衣機家裡用了快要10年了，頭好壯壯，品牌真的有差」。

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No.2 除蟎殺菌功能

台灣許多人都深受過敏問題困擾，尤其氣候溫暖潮濕的特色，讓過敏源及塵蟎的滋長更加容易。因此在挑選洗衣機時，除蟎殺菌也成為不少人在意的重點。

想要達到除蟎殺菌的效果，只單靠用水清洗是遠遠不夠的，還需要搭配溫度等條件，才能達到真正的除蟎殺菌。像是LG的Steam™蒸氣洗功能，透過60度天然蒸氣可以去除99.9%居家過敏原，吸引不少消費者的好評，「過敏兒真的需要有這項功能」、「買了真的有改善過敏的狀況」。

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No.3 機型種類

洗衣機分成許多種類像是「直立式」、「滾筒式」、「雙槽式」，還有「洗脫烘滾筒洗衣機」。每款都有其優劣，應針對不同族群挑選適合的機種。

近年來上下堆疊洗衣機跟乾衣機也逐漸成為趨勢，不少網友都大推，「有了這兩台，任何天氣都可以洗衣服，不用擔心衣服乾不了」、「最重要的是有烘衣功能，就不用再花費時間晾衣服了」、「不用一直手動晾衣服，真的方便很多」。

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No.4 容量大小

在挑選洗衣機時，一定要記得根據家中人數以及洗衣天數等，來評估需要多大的洗衣機，容量太小不僅會造成機器負荷過重，還有可能馬達超載，使得洗衣機壽命縮短。

有內行的網友表示，挑選洗衣機時可以使用公式「1.5kg × 家庭人數 × 天數」來尋找最適合的容量大小。此外也有人特別提醒，「最好是買大一點，避免要清洗床單、被套等」、「下雨期間有可能要一次洗多一點衣服，真的建議要買大一點」。

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No.5 外型美感

雖然說洗衣機方便、好操控是許多網友的重點，但對於不少講求美學的人，外型跟美感也會影響整體裝潢，放在室內、洗衣間或陽台，具有美感的洗衣機也能展現出屬於主人的美學，讓洗衣之餘心情也好。

在眾多洗衣機當中，LG WashTower 垂直流線式一體設計，讓不少網友讚嘆「真的是高顏值又很實用」、「可以放在陽台，就算放在室內也不顯得很突兀，真的很美」、「還有窄版設計，不只看起來不會很笨重，也較能放在想要放的地方」。

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No.6 遠端智慧操控

隨著科技進步，家電連結AI技術、智慧網路也成為趨勢，讓家電同時兼具智慧及便利性，能夠透過遠端操控，結合大數據功能，快速挑選出對衣物最佳的洗滌方式，安排幾時幾分啟動與其他相關功能，不必擔心衣物受到損害。

就算不在家也能輕鬆洗衣，不用再受困於時間與空間，讓家事完成得更有效率，「遠端操作真的很方便，不用擔心衣服一直悶在裡面，要回家的路上再操作就可以」。

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No.7 價格優惠

洗衣機的價格會影響消費者購買意願，除了本身折扣，各縣市補助金額也有所不同，能否申請節能或汰舊換新補助，成為不少人挑選洗衣機時的考量。

另外，不少網友也會特別選在品牌日或優惠期間購買，以取得更好、更便宜的價格，「品牌日真的超便宜，還可以搭配多少送多少的活動，如果不著急，真的建議可以等」、「品牌日優惠很多，還可以搭配其他家電，來獲得較好的購買金額」。

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No.8 高效能

高效能洗衣機通常會採用較少的水量和能源，旋轉速度也會更快，整體下來可以洗更多衣物，也不會傷害到衣物。此外，水流、筒槽轉動方式也是高效能相當關鍵的要素。

網友也特別推薦，LG WashTower 洗乾衣機，利用3D立體四道噴射水流，完美覆蓋衣物的每一吋，並在39分鐘內徹底洗淨衣物，「還可以在洗衣快完成時，提前預熱乾衣機，加快烘乾速度」。

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No.9 洗淨力

洗衣機最重要的功能就是洗淨力，能夠洗掉所有髒污與細菌，讓衣服保持完美無瑕的狀態。不同洗衣機針對不同衣物材質有不同的洗滌方式，LG具備「AI DD™」智慧洗滌，透過大數據中的萬筆洗衣行程給予最適合的洗程，不用煩惱手動設定，就能讓洗衣達到最好的效果。

良好的洗淨力對於許多人來說相當重要，「洗淨力真的很重要，萬一沒有洗乾淨或是看起來像洗乾淨了但實際沒有的話，洗衣服就沒有效果了」、「挑洗衣機一定是先看洗淨力」。

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No.10 機身大小

關於洗衣機的機身大小，要考量擺放位置和空間，還要記得務必確定是否能正常供水、排水及是否有電源插座等，才不會發生尺寸不符合，或是擺設空間不夠，甚至是該空間不適合放置洗衣機等問題。

對於房屋空間有限的人，機身大小就成為了相當重要的考量，「真的要先算好空間大小，不然到時候尺寸不合超尷尬」、「要特別注意不是每個地方都能放洗衣機，一定務必要記得先看有沒有水源的問題」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月03日至2024年01月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『購買洗脫烘、洗乾衣機在意點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統