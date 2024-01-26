引領AI風潮！三星Galaxy S24旗艦系列預購亮眼　星粉早起卡位領新機

AI科技蔚為風潮，三星電子最新Samsung Galaxy S24旗艦系列導入Galaxy AI全方位提升使用體驗，硬體規格同步升級，為溝通、娛樂、創作挹注強悍動力，自1月18日開放預購即掀起搶購熱潮，各大通路亦紛傳捷報。台灣三星今天（1月26日）開放早鳥預購民眾優先取貨，除可獲得容量「小升大」免費升級、專屬配件等超值優惠，更有機會獲得最高2,000元百貨禮券，吸引眾多熱血星粉不畏寒冬早起卡位。今天取貨首日，台灣三星亦於微風南山旗艦體驗館打造VIP專屬休憩空間，讓星粉溫暖舒適地在餐廳一邊品嘗特製「寵AI星粉套餐」、一邊等待交機。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星傾聽消費者心聲，打造深具意義的創新產品；亦提供有感的購機方案，Samsung Galaxy S24旗艦系列此次預購成績超乎預期，較前一代預購表現成長逾3成；展望2024年，三星相信Samsung Galaxy S24旗艦系列將為台灣行動通訊市場注入活水，持續朝較前代成長30%穩定邁進。

台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，Samsung Galaxy S24 Ultra表現突出，以近8成占比創下新高，顯見從卓越的相機攝錄系統升級、S Pen絕佳生產力及首度應用鈦金屬材質的機身設計，均受到市場肯定。在顏色方面，Samsung Galaxy S24 Ultra以「鈦灰」最受青睞，銷售占比逾4成；S24+與S24則以夢幻迷人的「鈷藤紫」最受歡迎，分別皆以約3成占比擄獲星粉的心。

今早搶得頭香的民眾為來自新莊的林小姐，購買Samsung S24 Ultra鈦黑1TB（購買512GB升級為1TB）。身為資深級星粉的林小姐，自1月22日凌晨即不畏霸王級寒流來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機，喜愛此次Samsung Galaxy S24系列搭載AI的功能，搜尋圈、智慧即時翻譯、語音轉文字助理功能，不管在生活或工作上的應用都覺得相當實用。

迎接Samsung Galaxy S24旗艦系列正式登台，台灣三星祭出一系列購機優惠，自1月31日至2月29日消費者於全通路購買Samsung Galaxy S24旗艦系列，完成付款並取貨即可獲得45W快充旅充組－ Type C及透明保護殼或矽膠薄型保護殼，贈品數量有限、送完為止；活動期間購買Samsung Galaxy S24旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300元（限量8,000份，需登錄）、跨系統LINE資料移轉服務、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1,000元（限量3,000份）再抽Galaxy SmartTag2，於全台三星智慧館、三星商城購買Samsung Galaxy S24旗艦系列手機，可享舊機換新機加碼最高2,000元。詳細優惠活動內容以各門市、官方網頁公告為準。

為帶給消費者更與眾不同的體驗、深度感受Samsung Galaxy S24旗艦系列的創新應用，台灣三星特別與人氣戶外露營品牌Snow Peak攜手策畫「Samsung｜Snow Peak 星空露營祭」2天1夜體驗行程。1月31日至2月29日於三星商城或全台三星智慧館購買Samsung Galaxy S24旗艦系列，即有機會抽中露營祭活動名額（市價12,800元）或摺疊露營椅（市價1,980元）、雙層鈦金屬杯（市價1,650元）等好物。

此外，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，三星致力向用戶推廣Galaxy AI功能，在2025年底前所有受支援的三星Galaxy裝置，皆可免費使用AI功能（欲使用第三方提供的AI功能，可能須遵守不同的條款），三星旨在透過AI科技差異點，讓消費者感受AI創新技術，縮短消費者的換機週期，並藉此提升三星品牌力，同時樂觀看待今年台灣整體市場AI手機市場占比可望達25%。