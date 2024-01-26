人氣貼圖《胖才可愛》首度「快閃」現身 開心幸福瞬間點亮城市

全台擁有數十萬粉絲的人氣貼圖插畫品牌《胖才可愛》將於農曆春節期間掀起粉紅泡泡的幸福風暴。這也是《胖才可愛》品牌史上首次在台北及高雄同步舉辦的主題快閃活動。可愛的《胖才可愛》將為您帶來一場充滿歡笑、幸福滿滿的經典插畫奇幻之旅，期待您與摯愛一同蒞臨感受這幸福甜蜜氛圍。

由「貓咪肉肉」和「青蛙呱呱」為主角的《胖才可愛》，以搞笑情侶和4隻可愛寵物們成為插畫界最幸福甜蜜的榜樣。這一次跳脫數位平面，以幸福繽紛甜蜜的製造所形式呈現在粉絲們面前！本次快閃活動還特別打造了1:1人身高的立體造型小豬肉呆充當數錢服務生，胖胖可愛的呆坐於店門口迎接各位粉絲光臨，幸福粉絲們千萬不要錯過這甜蜜的人氣負擔啊！

1:1超萌超大的小豬－肉呆在門口迎接粉絲。 圖／有你共創提供

另外，據說這次北高快閃店一口氣集結了近40項「可愛」、「胖」及「幸福」元素於一身的全新限定《胖才可愛》設計商品，延續品牌精神：用「可愛」重新定義「胖」，將幸福感融入每一個活動限定商品中，旨在營造一個充滿歡笑和正向氛圍的生活體驗，並將「幸福」融入每一點生活的細節中，相信全新商品亮相將帶給粉絲們幸福的無限粉紅泡泡。

超過40種全新胖才可愛周邊商品，讓民眾一起感受甜蜜氛圍。 圖／有你共創提供

超人氣的泡麵碗，讓肉呆陪你一起吃宵夜。 圖／有你共創提供

在充滿幸福元素的全新商品下，活動期間同時推出幸福轉轉樂抽獎活動，每抽200元獎項的價值皆超過價值，讓粉絲們在春節期間，除了能感受幸福的戀愛氛圍外，同時也能感受到好運降臨。

粉絲們還不快趁著春節期間，抽空到高雄夢時代或是台北誠品南西店，來感受這幸福甜蜜氛圍。高雄場於2024年1月26日至3月3日，在高雄夢時代購物中心1樓時代光廊，歡迎粉絲們蒞臨；台北場則於2024年2月1日至2月29日，於台北誠品南西1樓POP-UP區，與大家見面。

幸福轉轉樂，歡迎民眾趁寒假、年假期間來轉出你一整年的幸福好運。 圖／有你共創提供

活動資訊：

【胖才可愛幸福製造所-高雄店】

日期：2024/1/26-2024/3/3

地點：高雄夢時代購物中心1樓時代光廊

時間：週一至週四：11：00-22：00、週五：11：00-22：30、週六及例假日：10：30-22：30、週日：10：30-22：00

(過年期間營業時間可能調整，請依照百貨營業時間為主)

【胖才可愛幸福製造所-台北店】

日期：2024/2/1-2024/2/29

地點：誠品生活南西 1F POP-UP區

時間：週日至週四：11：00-22：00、週五、週六：11：00-22：30

(過年期間營業時間可能調整，請依照百貨營業時間為主)