宋慧喬酒紅絲襪配逆天長腿 現身FENDI 24春夏高訂大秀

FENDI昨日發表了2024春夏訂製服大秀。品牌藝術總監Kim Jones以「人類未來主義」為主軸，回歸人為本質，展現出俐落輕快，也帶有科技感的實穿風格，大秀上並有「喬妹」宋慧喬、女星千黛雅（Zendaya）等明星名人優雅出席成觀秀VIP。

FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones表示，他一直在思考存在於Karl Lagerfeld與FENDI品牌中的未來主義，「在這一季的高級訂製服系列中，人文主義是未來的核心；有身體、輪廓中的輪廓、人，還有手工製作衣服的精湛技藝。這一季系列的主題是結構和裝飾，兩者密不可分。我想要的是一種精確與情感並存的理念。」

在保有典雅大方、優雅從容的美學本質下，FENDI的2024春夏高級訂製服系列捨棄了華美、風格一改而成實穿、大方高雅路線。 「人類未來主義」是系列主題，並透過簡潔的幾何圖形、未加修飾的原始鱷魚皮革疊加，貫穿時間軸線、創造了當代與未來。

全新的「Scatola」輪廓出現在第一套與最後一套服裝，無疑是本季亮點，而高撚雙紗真絲布料展現出輕盈俐落且富有量體感的視覺，歸功於FENDI訂製服工坊工匠的高超打版工藝，也讓服裝呈現一種輕科技的未來感。透過刺繡工藝，全新形式的整片羽毛狀流蘇成為了新式「毛皮」，並伴隨行走時的移動、輕顫，展現出大方、流暢的高雅姿態。

將高級訂製套裝展延至高級珠寶的概念在上一季初次問世後，這一季的觸角則遍及了隨身配件：Singular Vision高級眼鏡系列推出高級訂製款：為個人掃瞄臉部後，再依個人真實臉型運用18K白金與鑽石進行客製，可成為光學眼鏡或墨鏡，並成為隨身獨一無二的親密配件，此一概念並由FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi操刀設計。