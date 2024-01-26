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卡地亞掐絲琺琅限定龍表賀新歲 TRINITY新品獻愛侶

聯合報／ 孫曼/即時報導
BALLON BLEU精選經典腕表，疊戴展現愛侶間自我風格。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU精選經典腕表，疊戴展現愛侶間自我風格。圖／卡地亞提供

農曆新年與西洋情人節即將到來，法國精品卡地亞（CARTIER）呈現富有心意的經典設計，將日常生活中的點滴，化作純粹設計線條，頌讚永恆真愛。不論是珠寶或鐘表，作品所乘載的美好寓意，在分秒之間，見證美好時刻，以及人們對嶄新一年的期待。自2月1日起至2月14日止，凡與摯愛一同蒞臨卡地亞全台專賣店，鑑賞象徵兩人間愛戀故事的心動作品，即可在活動期間體驗Origami摺紙藝術，藉由摺紙手作樂趣並拍照留影，共度美好的佳節時光。

針對生肖屬龍的農曆新年，卡地亞懈探索文化元素，推出多款限定珍貴作品，結合東方文化的祥龍圖騰與象徵吉慶的紅。卡地亞大師工藝系列的全新RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，採用限量發售，表盤將代表尊榮象徵的黃金祥龍圖騰重新演繹，將龍騰四海的生動意象，以工藝手法細膩呈現：手工雕刻珍珠母貝勾勒出閃耀虹彩的起伏浪花，白色珍珠如海浪浮沫，湛藍的波濤展現高難度的掐絲琺瑯，為農曆龍年增添美好寓意與祝福，是賀歲珍藏絕佳選擇。另一款TANK MUST農曆新年限定表款，則採用大膽紅色真漆表盤，搭配鑲嵌鑽石表殼以及同色調的皮格表帶，以創新巧思演繹經典雋永設計，佳節中倍添喜慶氣氛。

而針對表達真致愛意的西洋情人節，卡地亞的經典LOVE手環系列，設計彷彿以愛為名、鎖起戀人，透過俐落純粹的線條設計，將堅韌半圓合而為一，是最深刻的情感象徵。LOVE霧面款式手環，為經典之作注入新意，更展率性氣息，兩人可選擇配戴同系列而不同設計，象徵兩人在愛情中仍能保有自我獨特風格。

誕生將近一世紀的經典三色金TRINITY系列，以靈動繾綣的優美線條詮釋雕塑之美，渾圓且環環相扣，象徵親情、友情、愛情，展現跨越不同世代各種形式的愛，至今依舊是傳遞真摯情感的首選。今年TRINITY系列推出全新皮件包款，延續TRINITY經典純淨的設計線條，以柔軟優質小牛皮革創作出圓潤手感，包款背帶飾以三色裝飾環相扣，三層隔層設計增添便利性。各種細節皆呼應「3」這個代表TRINITY的奇幻數字，是內斂低調的送禮首選。

新春以亮眼絲巾和全新PANTHERE GRAPHIQUE衍縫鍊帶包款，優雅迎接嶄新一年。圖／卡地亞提供
新春以亮眼絲巾和全新PANTHERE GRAPHIQUE衍縫鍊帶包款，優雅迎接嶄新一年。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，延續經典純淨設計線條。風琴式卡片夾，約15,700元。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，延續經典純淨設計線條。風琴式卡片夾，約15,700元。圖／卡地亞提供
PANTHERE、BAIGNOIRE、LOVE、TRINITY精選經典珠寶腕表，疊戴展現自我風格。圖／卡地亞提供
PANTHERE、BAIGNOIRE、LOVE、TRINITY精選經典珠寶腕表，疊戴展現自我風格。圖／卡地亞提供
SANTOS、LOVE精選經典珠寶腕表，疊戴展現自我風格。圖／卡地亞提供
SANTOS、LOVE精選經典珠寶腕表，疊戴展現自我風格。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU精選經典腕表，疊戴展現愛侶間自我風格。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU精選經典腕表，疊戴展現愛侶間自我風格。圖／卡地亞提供
RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，約397萬元。圖／卡地亞提供
RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，約397萬元。圖／卡地亞提供
RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，約397萬元。圖／卡地亞提供
RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，約397萬元。圖／卡地亞提供
RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕表，約397萬元。圖／卡地亞提供
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卡地亞呈獻美好心意，以經典之作頌讚永恆真愛。圖／卡地亞提供
卡地亞呈獻美好心意，以經典之作頌讚永恆真愛。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，柔軟小牛皮革創作出圓潤手感。迷你款肩背包，約50,500元。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，柔軟小牛皮革創作出圓潤手感。迷你款肩背包，約50,500元。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，柔軟小牛皮革創作出圓潤手感。迷你款肩背包，約50,500元。圖／卡地亞提供
TRINITY全新皮件作品系列，柔軟小牛皮革創作出圓潤手感。迷你款肩背包，約50,500元。圖／卡地亞提供
TANK MUST農曆新年限定表款，大膽紅色真漆錶盤搭配鑲嵌鑽石表殼，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
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TANK MUST農曆新年限定表款，大膽紅色真漆表盤搭配鑲嵌鑽石表殼，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
TANK MUST農曆新年限定表款，大膽紅色真漆表盤搭配鑲嵌鑽石表殼，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
TANK MUST農曆新年限定表款，大膽紅色真漆錶盤搭配鑲嵌鑽石表殼，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
TANK MUST農曆新年限定表款，大膽紅色真漆錶盤搭配鑲嵌鑽石表殼，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供

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