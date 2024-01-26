龍來秀泰生活躍新春 初一到初五天天迎財神 好玩好買好康龍底加！

農曆春節期間，除了戶外走春，逛百貨公司也能感受到濃濃年味！迎接即將到來的春節假期，全台秀泰生活自即日起至2月25日推出「龍躍新春」檔期活動，除了服飾品牌推出龍年的開運穿搭，還有除舊佈新首選家電、走春拜年的春節伴手禮以及新年團聚的精選年菜，並在商場館內設置融合傳統燈籠與紙扇藝術發想而成的「龍躍新春」主題打卡點，並以洋紅色為視覺主軸，漸變出多樣化的色系，構成祥龍悠遊翱翔的意象，除了增添新年喜慶氣氛，更傳遞對於2024年繁榮向上的未來展望。

秀泰生活歡喜迎新春，龍躍新春強檔活動「龍厚哩！」

秀泰生活致力於打造「滿足全家大小需求」的百貨商場，舉凡從櫃位、美食、服務、到環境設計，都以家庭為核心出發，只為全家大小提供最舒適、便利的百貨環境。這次「龍躍新春」檔期也特別推出3款年味十足的滿額禮，即日起至2/25秀泰會員單筆消費滿1,500元可免費兌換『任你裝三用袋』；當日累計消費滿4,500元可免費兌換『呼搭啦對杯組』；滿10,000元即可免費兌換『能屈能伸摺疊籃』；每一款都非常好看應景且兼具實用功能，數量有限，換完為止，還有只送不賣的『龍躍新春紅包袋』及『一元復始小卡』，無論要買新衣新鞋還是過年走春禮盒，快和家人、朋友們一起到秀泰生活盡情地購物，迎接吉祥如意的一年吧！

2024年好運「龍」總來，秀泰會員獨享扣點抽好康！

秀泰生活邀您一起邁向充滿祥瑞之意的甲辰龍年，2/10~2/14大年初一到初五，天天都有『龍躍新春』系列活動，大年初一至初三每日發放『龍躍發財金』，數量有限，發完為止；大年初一至初五舉辦『龍來添財氣』，財神爺於館內現身與民眾玩小遊戲互動，一同享受新年熱鬧氛圍，分享好財運！此外，也安排了豐富的DIY親子手作課程、年貨市集及樂酷童萌『春節小小財神』讓小朋友體驗穿古裝、寫書法、扮演攤商小老闆以物易物的樂趣，秀泰生活使出渾身解數，陪大家一起歡樂過好年！

為了讓民眾感受濃濃的年節氣氛，特別結合傳統新年習俗加碼推出『秀點優惠』的好康抽籤活動，2/10~2/14大年初一到初五，於秀泰生活APP內抵扣10點會員點數即可獲得一張抽籤券，可至全台秀泰生活服務台抽好運籤，每位會員一天最多可抽三次，讓大家來吃喝玩樂之餘，還可以試試手氣，獎項包含了最熱門的任天堂SWITCH +卡比之星豪華版遊戲片、小朋友最愛的兒童超跑、長輩愛不釋手的JOHNSON按摩槍、秀泰影城電影兌換券以及各大品牌優惠券等多項好禮，讓大家龍年好康拿不完，好運抽不停！我想要的安妮亞！秀泰影城獨家Q萌週邊限量開賣 一起大喊「わくわく」！