快訊

羅淑蕾為「誰摔死了李新」影片提告 盛竹如「錄旁白」誹謗有罪定讞

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

龍來秀泰生活躍新春 初一到初五天天迎財神 好玩好買好康龍底加！

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
呼搭啦對杯組。秀泰生活提供
呼搭啦對杯組。秀泰生活提供

農曆春節期間，除了戶外走春，逛百貨公司也能感受到濃濃年味！迎接即將到來的春節假期，全台秀泰生活自即日起至2月25日推出「龍躍新春」檔期活動，除了服飾品牌推出龍年的開運穿搭，還有除舊佈新首選家電、走春拜年的春節伴手禮以及新年團聚的精選年菜，並在商場館內設置融合傳統燈籠與紙扇藝術發想而成的「龍躍新春」主題打卡點，並以洋紅色為視覺主軸，漸變出多樣化的色系，構成祥龍悠遊翱翔的意象，除了增添新年喜慶氣氛，更傳遞對於2024年繁榮向上的未來展望。

秀泰生活歡喜迎新春，龍躍新春強檔活動「龍厚哩！」

秀泰生活致力於打造「滿足全家大小需求」的百貨商場，舉凡從櫃位、美食、服務、到環境設計，都以家庭為核心出發，只為全家大小提供最舒適、便利的百貨環境。這次「龍躍新春」檔期也特別推出3款年味十足的滿額禮，即日起至2/25秀泰會員單筆消費滿1,500元可免費兌換『任你裝三用袋』；當日累計消費滿4,500元可免費兌換『呼搭啦對杯組』；滿10,000元即可免費兌換『能屈能伸摺疊籃』；每一款都非常好看應景且兼具實用功能，數量有限，換完為止，還有只送不賣的『龍躍新春紅包袋』及『一元復始小卡』，無論要買新衣新鞋還是過年走春禮盒，快和家人、朋友們一起到秀泰生活盡情地購物，迎接吉祥如意的一年吧！

2024年好運「龍」總來，秀泰會員獨享扣點抽好康！

秀泰生活邀您一起邁向充滿祥瑞之意的甲辰龍年，2/10~2/14大年初一到初五，天天都有『龍躍新春』系列活動，大年初一至初三每日發放『龍躍發財金』，數量有限，發完為止；大年初一至初五舉辦『龍來添財氣』，財神爺於館內現身與民眾玩小遊戲互動，一同享受新年熱鬧氛圍，分享好財運！此外，也安排了豐富的DIY親子手作課程、年貨市集及樂酷童萌『春節小小財神』讓小朋友體驗穿古裝、寫書法、扮演攤商小老闆以物易物的樂趣，秀泰生活使出渾身解數，陪大家一起歡樂過好年！

為了讓民眾感受濃濃的年節氣氛，特別結合傳統新年習俗加碼推出『秀點優惠』的好康抽籤活動，2/10~2/14大年初一到初五，於秀泰生活APP內抵扣10點會員點數即可獲得一張抽籤券，可至全台秀泰生活服務台抽好運籤，每位會員一天最多可抽三次，讓大家來吃喝玩樂之餘，還可以試試手氣，獎項包含了最熱門的任天堂SWITCH +卡比之星豪華版遊戲片、小朋友最愛的兒童超跑、長輩愛不釋手的JOHNSON按摩槍、秀泰影城電影兌換券以及各大品牌優惠券等多項好禮，讓大家龍年好康拿不完，好運抽不停！我想要的安妮亞！秀泰影城獨家Q萌週邊限量開賣 一起大喊「わくわく」！

    日本知名IP《SPY×FAMILY間諜家家酒》首度躍上大銀幕的新作《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》已在日本突破34億日圓的票房成績，台灣也在1月19日盛大上映，秀泰影城看準這股安妮亞商機，獨家開賣2款「SPY×FAMILY間諜家家酒」超Q萌隨身商品，有環保實用的「飲料提袋」及愛不釋手的小巧「果凍包」；「飲料提袋」主體使用了超符合主題的安妮亞粉色，另外還搭配了日本近15萬粉絲票選第一名的安妮亞表情「呵」，硅膠材質好萌又耐用！「果凍包」則是以安妮亞最愛吃的花生君為造型，搭配安妮亞無辜可愛的表情，可愛又實用的設計，絕對是粉絲逛街旅行的最Q配件，快到全台秀泰影城跟安妮亞一起大喊「わくわく」！

能屈能伸摺疊籃。秀泰生活提供
能屈能伸摺疊籃。秀泰生活提供
任你裝三用袋。秀泰生活提供
任你裝三用袋。秀泰生活提供

春節 日本

延伸閱讀

「間諜家家酒」劇場版29張影像公開《SPY x FAMILY CODE: White》線索密布

「間諜家家酒」《SPY x FAMILY CODE: White》劇場版第二週特典公開

「SPY×FAMILY間諜家家酒」出任務！1/23快閃高雄統一時代百貨 安妮亞表情包貼紙、近30款新品超欠買

世上最壯烈的家族旅遊！劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》今天上映

相關新聞

鰻魚銷日受阻 張麗善力推：現在吃正是時侯

雲林縣是國內主要鰻魚產地，近年受大陸鰻魚低價競爭衝擊，外銷受阻，縣長張麗善透過直播、上電視節目多管齊下行銷，今天召開記者...

三創佈下帳幕「Ani-One玩轉動漫遊快閃店開門！

橫跨新春與寒假最大檔「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」，今年也進駐三創生活園區1F十二立方！比往年全面擴大並增加豐富度，...

龍來秀泰生活躍新春 初一到初五天天迎財神 好玩好買好康龍底加！

農曆春節期間，除了戶外走春，逛百貨公司也能感受到濃濃年味！迎接即將到來的春節假期，全台秀泰生活自即日起至2月25日推出「...

搶攻萌商機 高雄飯店業推搭遊艇、賞黃色小鴨獨家行程

「黃色小鴨」將重磅登場，高雄飯店業摩拳擦掌搶攻萌商機，其中晶英國際行館推出遊艇賞鴨住房專案，讓遊客能近距離欣賞黃色小鴨身...

和樂龍龍享團圓！2024星級飯店外帶年菜Top 10 美味菜色輕鬆圍爐

每逢過年團圓期間，家人們一起坐下來圍爐、吃頓豐盛的年夜飯，是人生難得且值得重視的幸福時光。看著主婦煮夫們從早忙到晚，甚至提前好幾天購買食材…

寒流來襲全台「凍蕃薯」！好市多療癒系沖泡飲 網大推7款神級暖心滋味

冬天寒流來襲氣溫驟降，冷冷的天氣就需要來杯療癒系熱飲，一口喝下感受暖烘烘的幸福氛圍，沉浸在舌尖上的滿足滋味，享受片刻恬靜時光，連時鐘也彷彿為此靜止…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。