三創佈下帳幕「Ani-One玩轉動漫遊快閃店開門！

橫跨新春與寒假最大檔「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」，今年也進駐三創生活園區1F十二立方！比往年全面擴大並增加豐富度，不僅有五大打卡場景，最迫不及待的《咒術迴戰》第二季、《排球少年!!》、《賽馬娘》第三季、《【我推的孩子】》等十大動畫品牌週邊新品，還特別設置會玩到欲罷不能的兩項遊戲互動區，讓三創生活園區化身遊樂場，滿足並實現大家的玩心與購物慾！

《咒術迴戰》拍照牆有〈澀谷事變〉中大展身手的虎杖悠仁、伏黑惠和釘崎野薔薇及五條悟老師；《藍色監獄》還原選手休息室，可窺見潔世一、蜂樂迴和千切豹馬平常使用的用品及選手積分獎項；《我獨自升級》進入地下城展開試煉，體驗水篠旬逐步升等成為頂尖獵人的臨場感；《賽馬娘》熟悉的草皮跑道，北部玄駒、里見光鑽和大鳴大放同場競馳，一展青春又率真的馬娘英姿；《【我推的孩子】》打造低調華麗具神秘感的偶像見面會，以經典的「小愛POSE」瘋搶與神級偶像星野愛的魅力合照。

看動畫《排球少年!!》和《藍色監獄》每一場血脈賁張的比賽，現在自己也能親自下場體驗那份緊張感！《排球少年!!》反應訓練遊戲一次NT$150，在時間內拍打隨機亮燈的排球，完成遊戲並獲得足夠分數即可獲得旋轉壓克力立牌「日向翔陽」乙個；《藍色監獄》直擊蹴彈射門訓練遊戲同樣體驗價NT$150，只要將足球踢至指定位置即可獲得旋轉壓克力立牌「潔世一」或「凪誠士郎」隨機乙款。兩款遊戲考驗球員的瞬間反應能力，抓住球路，掌握球速，就有機會成功達陣，贈品還是可以實際轉動排球和足球的超可愛旋轉壓克力立牌！

《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《賽馬娘》、《【我推的孩子】》等熱潮強作新商品齊發

現場集結十大動畫IP，《咒術迴戰》第二季包含〈懷玉．玉折〉及〈澀谷事變〉系列週邊；《排球少年!!》烏野及音駒為主的動畫週邊新品；《賽馬娘》元氣滿滿的馬娘商品新亮相；《【我推的孩子】》演唱會也能派上用場的應援偶像系新週邊；《藍色監獄》卸下球衣展現西裝與私服不同面貌的全新圖素商品；《鏈鋸人》不敗的兇萌存在「波奇塔」各式商品；《我的英雄學院》大展鮮明個性的帥氣英雄週邊；《遊戲人生》不動如山的超吸睛人氣保證「白」與「休比」商品展開；《搖曳露營△》貼近生活的清新療癒品項；《新世紀福音戰士》與美式品牌NAVY聯名服飾襲來！各界男神、美少女與吉祥物等眾多知名角色商品隨時手到擒來！

【Ani-One 玩轉動漫遊】

日期：2024年1月25日至2月28日

營業時間：與三創生活園區營業時間相同