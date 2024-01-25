日公布2024含氚核廢水排放計畫 2月下旬排放第4批次

日本東京福島電廠今下午公布2024會計年度（4月至隔年3月） ALPS 處理水排放計畫，預計將執行7批次海洋排放作業，排放的氚濃度總計約14兆貝克，今年2月下旬將排放第4批。核安會表示，將持續跨部會合作嚴密監控，守護我國海域輻射安全。

核安會表示，東電公司於台灣時間今下午4時45分召開記者會，公布2024會計年度ALPS 處理水排放計畫，日本預計於2024會計年度將執行7批次海洋排放作業，排放氚濃度總計約14兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。

核安會指出，日本自2023年8月24日至迄今已排放3批次，總排放氚濃度約為3.2兆貝克，並預計於今年2月下旬開始第4批次排放作業。依據掌握，前3批次含氚廢水排放期間，東電公司每日進行稀釋水中氚濃度取樣分析，並於電廠3公里內海域10個監測點每日採集海水進行快速分析，結果均符合日本承諾的排放目標。

核安會表示，去年度完成海水、漁獲等各式海域樣本取樣分析已逾4270件，包含海水氚及海水銫取樣分析共計598件，台灣周邊海域漁獲與遠洋漁獲氚及銫檢測共計3182件，皆無輻射異常情形。後續將與農業部、衛福部、海委會持續嚴密監控，守護我國海域輻射安全。

另外，每周也會在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」，以及「一週擴散預報概述」，並可隨時連接至「國際監測資訊即時看」，提供民眾一次掌握輻射安全資訊。