快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

現省221元！頂呱呱「12塊炸雞桶」500元有找 優惠價限時11天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出多款組合優惠，「12塊炸雞重量桶」原價720元，優惠價499元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出多款組合優惠，「12塊炸雞重量桶」原價720元，優惠價499元。圖／頂呱呱提供

新年將至，準備好跟家人、朋友們一起吃大口爽吃炸雞嗎？「頂呱呱」自即日起推出3款炸雞組合套餐，其中「12塊炸雞重量桶」優惠價499元，現省221元。至於「肯德基」則再度推出「富貴開運金沙雞」，藉由特製富貴金沙醬，為咔啦脆雞帶來鹹香濃郁的滋味，購買指定套餐再送紅包袋。

即日起至2月4日期間，「頂呱呱」限時推出3款「呱呱龍吼力」優惠組合餐，最多現享77折優惠。其中「12塊炸雞重量桶」內含原味炸雞6塊、原味雞腿6支，原價720元，優惠價499元。另款「呱張肉肉組」，內含原味炸雞1塊、原味雞腿2支、呱呱包1顆，原價245元，特價199元。至於「辣呱肉肉組」內容包括辣味炸雞2塊、辣味雞翅1支、呱呱包1顆，原價258元，特價199元。

肯德基自2月1日起，連續33天限時推出「富貴開運金沙雞」，使用咔啦脆雞搭配由紅土鹹蛋，以及蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒製成的富貴金沙醬，並且灑上帕瑪森乾酪絲，帶來濃郁鹹香的滋味，單點75元，另外還有PK餐、個人餐、XL套餐、歡聚餐等不同組合，每套160～928元不等。

除此之外，肯德基同步推出「金沙薯條」，將脆薯與富貴金沙醬相互結合，單點65元，加點價59元，套餐加價10元起，也可將原味薯條升級成金沙薯條。2月1日起，凡於活動網站參與求籤活動，就有機會獲得開運金雞腿聖筊、富貴開運金沙雞XL套餐等其他好康。上市期間購買「富貴開運金沙雞」指定套餐，再送「龍年限量紅包袋」1份，一份共2款，送完為止。

肯德基同步推出「金沙薯條」。圖／肯德基提供
肯德基同步推出「金沙薯條」。圖／肯德基提供
肯德基「富貴開運金沙雞」限時回歸市場。圖／肯德基提供
肯德基「富貴開運金沙雞」限時回歸市場。圖／肯德基提供

套餐 肯德基 頂呱呱

延伸閱讀

台南古蹟再添限定商品 虎爺搭雞腿好吸睛

嫁入婆家10年被當外人看！ 媳婦怨：白切雞永遠沒我的份

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

餐車老闆拿雞腿給浪浪 牠遲遲不敢拿「回頭確認沒有別人」：真的是給我的？

相關新聞

日公布2024含氚核廢水排放計畫 2月下旬排放第4批次

日本東京福島電廠今下午公布2024會計年度（4月至隔年3月） ALPS 處理水排放計畫，預計將執行7批次海洋排放作業，排...

現省221元！頂呱呱「12塊炸雞桶」500元有找 優惠價限時11天

新年將至，準備好跟家人、朋友們一起吃大口爽吃炸雞嗎？「頂呱呱」自即日起推出3款炸雞組合套餐，其中「12塊炸雞重量桶」優惠...

LOEWE新光三越Diamond Towers臨時店 如訪品味人士的家

LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設一家臨時專門店，主要販售販售包款、眼鏡、配飾及小皮件，自即日起至...

歲末迎新試手氣！SOGO限時3天推逾萬個福袋抽黃金 僅花百元再抽萬元

遠東SOGO台北店、天母店即日起至2月14日歲末迎新Sale檔期展開，聯手10大銀行推出最高回饋8％起，初一至初三期間還...

免費加麵吃到飽！大師兄銷魂麵舖插旗士林 刮刮卡再送Switch

近年積極布局中南部市場的「大師兄銷魂麵舖」，即將於2月1日開設「台北士林店」。為慶祝新店開幕，將推出「免費加麵吃到飽」、...

台灣首家希爾頓格芮精選酒店 台北艾麗結盟拚住房率

台灣第一家希爾頓格芮精選酒店誕生。台北艾麗酒店十周年慶宣布，正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。