現省221元！頂呱呱「12塊炸雞桶」500元有找 優惠價限時11天

新年將至，準備好跟家人、朋友們一起吃大口爽吃炸雞嗎？「頂呱呱」自即日起推出3款炸雞組合套餐，其中「12塊炸雞重量桶」優惠價499元，現省221元。至於「肯德基」則再度推出「富貴開運金沙雞」，藉由特製富貴金沙醬，為咔啦脆雞帶來鹹香濃郁的滋味，購買指定套餐再送紅包袋。

即日起至2月4日期間，「頂呱呱」限時推出3款「呱呱龍吼力」優惠組合餐，最多現享77折優惠。其中「12塊炸雞重量桶」內含原味炸雞6塊、原味雞腿6支，原價720元，優惠價499元。另款「呱張肉肉組」，內含原味炸雞1塊、原味雞腿2支、呱呱包1顆，原價245元，特價199元。至於「辣呱肉肉組」內容包括辣味炸雞2塊、辣味雞翅1支、呱呱包1顆，原價258元，特價199元。

肯德基自2月1日起，連續33天限時推出「富貴開運金沙雞」，使用咔啦脆雞搭配由紅土鹹蛋，以及蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒製成的富貴金沙醬，並且灑上帕瑪森乾酪絲，帶來濃郁鹹香的滋味，單點75元，另外還有PK餐、個人餐、XL套餐、歡聚餐等不同組合，每套160～928元不等。