現省221元！頂呱呱「12塊炸雞桶」500元有找 優惠價限時11天
新年將至，準備好跟家人、朋友們一起吃大口爽吃炸雞嗎？「頂呱呱」自即日起推出3款炸雞組合套餐，其中「12塊炸雞重量桶」優惠價499元，現省221元。至於「肯德基」則再度推出「富貴開運金沙雞」，藉由特製富貴金沙醬，為咔啦脆雞帶來鹹香濃郁的滋味，購買指定套餐再送紅包袋。
即日起至2月4日期間，「頂呱呱」限時推出3款「呱呱龍吼力」優惠組合餐，最多現享77折優惠。其中「12塊炸雞重量桶」內含原味炸雞6塊、原味雞腿6支，原價720元，優惠價499元。另款「呱張肉肉組」，內含原味炸雞1塊、原味雞腿2支、呱呱包1顆，原價245元，特價199元。至於「辣呱肉肉組」內容包括辣味炸雞2塊、辣味雞翅1支、呱呱包1顆，原價258元，特價199元。
肯德基自2月1日起，連續33天限時推出「富貴開運金沙雞」，使用咔啦脆雞搭配由紅土鹹蛋，以及蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒製成的富貴金沙醬，並且灑上帕瑪森乾酪絲，帶來濃郁鹹香的滋味，單點75元，另外還有PK餐、個人餐、XL套餐、歡聚餐等不同組合，每套160～928元不等。
除此之外，肯德基同步推出「金沙薯條」，將脆薯與富貴金沙醬相互結合，單點65元，加點價59元，套餐加價10元起，也可將原味薯條升級成金沙薯條。2月1日起，凡於活動網站參與求籤活動，就有機會獲得開運金雞腿聖筊、富貴開運金沙雞XL套餐等其他好康。上市期間購買「富貴開運金沙雞」指定套餐，再送「龍年限量紅包袋」1份，一份共2款，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言