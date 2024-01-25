LOEWE新光三越Diamond Towers臨時店 如訪品味人士的家

LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設一家臨時專門店，主要販售販售包款、眼鏡、配飾及小皮件，自即日起至7月4日為止，雖然為期時間不長，不過仍比照專賣店的規格，以品牌創意總監Jonathan Anderson的發想，打造融合藝術、工藝和時尚的空間，整體流露質感和溫馨的氛圍，體現品牌標誌性的CASA LOEWE概念。

知名KOL Cos徐琁搶先逛店。圖／摘自IG 知名KOL Kiwi李函搶先逛店。圖／摘自IG