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LOEWE新光三越Diamond Towers臨時店 如訪品味人士的家
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設一家臨時專門店，主要販售販售包款、眼鏡、配飾及小皮件，自即日起至7月4日為止，雖然為期時間不長，不過仍比照專賣店的規格，以品牌創意總監Jonathan Anderson的發想，打造融合藝術、工藝和時尚的空間，整體流露質感和溫馨的氛圍，體現品牌標誌性的CASA LOEWE概念。
佔地90平方米的這家臨時專門店，選用櫻花粉與灰褐色的油漆營造主要視覺，淺色橡木板與毛氈和羊毛等觸感材料形成鮮明對比。比照向來選用設計師傢具與藝術品的慣例，店內擺設包括Gerrit Thomas Rietveld設計棱角分明的扶手椅、玻璃講台和Martini餐桌，搭配野口勇創作一盞雕塑燈具，以及長期合作夥伴John Allen的羊毛地毯。 日本陶藝家安齊賢太（Kenta Anzai）創作的一系列黑色漆器則為店內增添工藝氣息。
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