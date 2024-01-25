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LOEWE新光三越Diamond Towers臨時店 如訪品味人士的家

聯合報／ 孫曼／即時報導
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供

LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設一家臨時專門店，主要販售販售包款、眼鏡、配飾及小皮件，自即日起至7月4日為止，雖然為期時間不長，不過仍比照專賣店的規格，以品牌創意總監Jonathan Anderson的發想，打造融合藝術、工藝和時尚的空間，整體流露質感和溫馨的氛圍，體現品牌標誌性的CASA LOEWE概念。

知名KOL Cos徐琁搶先逛店。圖／摘自IG
知名KOL Cos徐琁搶先逛店。圖／摘自IG
知名KOL Kiwi李函搶先逛店。圖／摘自IG
知名KOL Kiwi李函搶先逛店。圖／摘自IG

佔地90平方米的這家臨時專門店，選用櫻花粉與灰褐色的油漆營造主要視覺，淺色橡木板與毛氈和羊毛等觸感材料形成鮮明對比。比照向來選用設計師傢具與藝術品的慣例，店內擺設包括Gerrit Thomas Rietveld設計棱角分明的扶手椅、玻璃講台和Martini餐桌，搭配野口勇創作一盞雕塑燈具，以及長期合作夥伴John Allen的羊毛地毯。 日本陶藝家安齊賢太（Kenta Anzai）創作的一系列黑色漆器則為店內增添工藝氣息。

LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
Gerrit Thomas Rietveld設計棱角分明的扶手椅搭配長期合作夥伴John Allen設計的羊毛地毯。圖／LOEWE提供
Gerrit Thomas Rietveld設計棱角分明的扶手椅搭配長期合作夥伴John Allen設計的羊毛地毯。圖／LOEWE提供
日本陶藝家安齊賢太創作的一系列黑色漆器，彰顯了品牌對工藝的承諾。圖／LOEWE提供
日本陶藝家安齊賢太創作的一系列黑色漆器，彰顯了品牌對工藝的承諾。圖／LOEWE提供
野口勇創作雕塑般的一盞燈聳立在店內。圖／LOEWE提供
野口勇創作雕塑般的一盞燈聳立在店內。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北新光三越Diamond Towers開設了一家臨時專門店。圖／LOEWE提供

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