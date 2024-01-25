免費加麵吃到飽！大師兄銷魂麵舖插旗士林 刮刮卡再送Switch

近年積極布局中南部市場的「大師兄銷魂麵舖」，即將於2月1日開設「台北士林店」。為慶祝新店開幕，將推出「免費加麵吃到飽」、「加送冰淇淋」等不同限時優惠，甚至還有機會把「Switch」帶回家。

即將開幕的大師兄銷魂麵舖士林店，位於國立台灣科學教育館內，乃是士林第一間、全台第18間分店。店內延續品牌一貫的奶茶色調與簡約設計，並且同樣提供招牌的銷魂拌麵與經典餐點，包括有麻辣綜合銷魂麵、清燉三寶銷魂麵等不同選擇。