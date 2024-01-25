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超絕「龍」表現身101！ SHH頂級鐘表概念店限量獨厚台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
恆久月相紅金龍年Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Dragon」腕表，以砂金石、金屬粉末、超大月相、精雕金龍與松樹，散發幾許東方獨有的陰翳之美。圖／SHH先施名品鐘表提供
恆久月相紅金龍年Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Dragon」腕表，以砂金石、金屬粉末、超大月相、精雕金龍與松樹，散發幾許東方獨有的陰翳之美。圖／SHH先施名品鐘表提供

年節的氣氛已然越來越鮮明，SHH先施名品鐘表旗下的SHH台北101頂級鐘表概念店，今日於店中帶來全台獨家的Arnold & Son三款工藝腕表，表款聚焦在即將來臨的龍年，並加入超大月相、鳳凰、超薄陀飛輪等主題，三款皆為全球限量10只以內，今日並有品牌總裁Bertrand Savary親自來台，也展現了重視台灣金字塔頂端藏家的滿滿誠意。

UTT超薄陀飛輪系列龍鳳戲珠腕表使用超薄A&S 8200陀飛輪機芯，展現龍鳳戲（搶）珠的神話意象，全球限量5只。圖／SHH先施名品鐘表提供
UTT超薄陀飛輪系列龍鳳戲珠腕表使用超薄A&S 8200陀飛輪機芯，展現龍鳳戲（搶）珠的神話意象，全球限量5只。圖／SHH先施名品鐘表提供

由於高級鐘表多以瑞士為大宗，擁有280年歷史的Arnold & Son則是少數英國的高級品牌，同時品牌年產量約在1,000只、物以稀為貴。總裁Bertrand Savary並表示，英國也曾有過輝煌的製表歷史，以及具有特殊的倒角、打磨工序，又像是Arnold & Son現在引以為傲的大型3D月相，都將會是品牌特有的精神美學，與瑞士風格有所區別。

SHH先施名品鐘表旗下的SHH台北101頂級鐘表概念店，近日帶來了Arnold & Son的限量工藝龍年表款。圖／SHH先施名品鐘表提供
SHH先施名品鐘表旗下的SHH台北101頂級鐘表概念店，近日帶來了Arnold & Son的限量工藝龍年表款。圖／SHH先施名品鐘表提供

本次來台的限量表款中，恆久月相紅金龍年Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Dragon」腕表全球限量僅8只，其雙層的砂金石面盤下層以金屬粉末映襯出繁星光暈、並搭配超大尺寸的完整月相，上層面盤則以手工雕刻金龍搭配了松樹裝飾，劇力萬鈞外也帶有幾分東方的陰翳之美，A&S 1512手動上鍊機芯動力儲存可達90小時，月相每隔122年才有一日誤差，浪漫恆久遠；皓月紅金「龍年」Luna Magna Red Gold「Year of the Dragon」腕表則以偏心的白色面盤顯示時間，並有神龍穿越面盤之間，帶來詩意的哲學聯想，月相球體則分別使用微藍色紋理的彼得石或亮黑色縞瑪瑙搭配玫瑰金，全球限量各8只。

Arnold & Son總裁Bertrand Savary。圖／SHH先施名品鐘表提供
Arnold & Son總裁Bertrand Savary。圖／SHH先施名品鐘表提供

「UTT超薄陀飛輪系列龍鳳戲珠腕表」則再加入神話中的「鳳凰」，並透過精雕技法，栩栩如生的重現了幻想生物的鱗甲、羽翎、露爪、牙齒、嘴喙，品牌自製、2.97毫米的陀飛輪機芯則成為動力來源，全球限量5只，訂價約411萬8,000元。可親洽台北101購物中心三樓、SHH台北101頂級鐘表概念店，預約鑑賞。

Luna Magna Red Gold「Year of the Dragon」皓月紅金「龍年」腕表，A&S 1021手上鍊機芯，全球限量8只。圖／SHH先施名品鐘表提供
Luna Magna Red Gold「Year of the Dragon」皓月紅金「龍年」腕表，A&S 1021手上鍊機芯，全球限量8只。圖／SHH先施名品鐘表提供
手表面盤與藍寶石水晶玻璃之間厚度約兩公分左右，如何透過精雕呈現出神龍的形體與立體感，正是腕表賞玩樂趣之一。圖／SHH先施名品鐘表提供
手表面盤與藍寶石水晶玻璃之間厚度約兩公分左右，如何透過精雕呈現出神龍的形體與立體感，正是腕表賞玩樂趣之一。圖／SHH先施名品鐘表提供

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