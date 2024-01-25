寒流來襲全台「凍蕃薯」！好市多療癒系沖泡飲 網大推7款神級暖心滋味

冬天寒流來襲氣溫驟降，冷冷的天氣就需要來杯療癒系熱飲，一口喝下感受暖烘烘的幸福氛圍，沉浸在舌尖上的滿足滋味，享受片刻恬靜時光，連時鐘也彷彿為此靜止。市售的沖泡飲品百百種，除了最常見的可可之外，文青抹茶、養生穀物飲和醇厚奶茶也都各有擁戴者，哪種類型的暖心聖品是你在寒冬中必備的首選Pick呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年內網友討論度最高的好市多沖泡飲Top 7，今年就讓這些冬日最佳拍檔來療癒你的心吧！

好市多療癒系沖泡飲1｜健司 辻利抹茶奶茶沖泡飲

抹茶控站出來！說到日本抹茶，大家肯定一秒聯想到1860年創立於京都、遠近馳名的「辻利茶舗」，擁有百年製茶工藝，是世界首屈一指的知名抹茶品牌，無論是悠久的品牌歷史或有口皆碑的品質保證，都是受到抹茶愛好者一致推崇的理由。

想在台灣就輕鬆喝到如此道地的日式滋味，手刀衝好市多就對啦！由Kenji健司攜手辻利茶舗，強強聯手推出的「辻利抹茶奶茶沖泡飲」，完美重現清新茶香與渾厚底蘊，入喉之後還能感受溫潤回甘微甜感，熱熱喝暖心療癒，搭配冰品或甜品更能增添日式風情，一秒感受置身東洋的氛圍，讓網友大讚「看到辻利就先買」、「不會太甜，每次看到特價一定囤貨！」。

超「卡哇伊」的特殊瓶身隨手包設計，還能讓你無痛帶出門，就算是小廢包也裝得下，在外隨時享用茶香濃郁、甜度適中的舌尖幸福！

image source：FB／Kenji健司

好市多療癒系沖泡飲2｜KLIM 克寧紐西蘭全脂奶粉

全家大小的好朋友來啦！無論是早餐、午餐、下午茶，或半夜想吃宵餓得睡不著，都可以來一杯熱熱的牛奶，沉浸在療癒的濃醇乳香裡，享受宛如置身紐西蘭大草皮、被乳牛群包圍的自然意境。

KLIM 克寧紐西蘭全脂奶粉，嚴選來自紐西蘭牧場的純淨乳源，牛隻採用人道飼養且低密度養殖，奶粉還獲得「慈悅潔淨標章」評鑑認證，不含防腐劑、人工香料、人工色素等8種添加物，除了讓乳牛們活得快樂，大家也喝得安心，堪稱全家人的「營養神隊友」。除了直接沖泡，也能做成奶茶或甜點，用途廣泛多元大受網友好評，「煮牛奶鍋也超好吃！」、「看到好市多特價就要補貨」。

image source：FB／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多療癒系沖泡飲3｜桂格 減糖黑十穀

近年來健身、養生風潮興起，越來越多人開始重視飲食健康，運用「食補」概念多方位補充營養素，同時降低不必要的身體負擔，其中，「高纖、減醣、低碳水」的飲食方式更是蔚為潮流，也促使各大廠牌推出許多符合此標準的產品。

像是知名食品品牌桂格推出的「減糖黑十穀」就是其中之一，嚴選黑芝麻、黑花生、黑蕎麥、黑醋栗、黑木耳......十種健康黑色食材，經由雙鼓滾壓研磨技術，保留完整榖物精華，小小一包濃縮多種營養素，高纖又高鈣深受銀髮族歡迎，也是許多網友冬天愛喝的暖心良伴。

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好市多療癒系沖泡飲4｜豐力富 紐西蘭頂級純濃奶粉

香醇濃郁的奶香療癒沖泡飲再+1！老字號品牌豐力富招牌產品「紐西蘭頂級純濃奶粉」是陪伴許多人長大的溫暖滋味，選用100%紐西蘭天然乳源，濃縮大自然純粹風味，無論是熱水沖泡直接喝，還是搭配紅茶做成醇厚奶茶，還有咖啡控會在家DIY拿鐵和甜點，打造有如置身咖啡廳一般的儀式感，「用豐力富奶粉做了芋泥奶磚，奶香味很足，拿來泡牛奶也不輸鮮奶喔！」、「做成奶酥超好吃」。味道濃醇、用法多變，加上每到冬季好市多都會不時祭出划算優惠價，吸引大家呼朋引伴到賣場掃貨。

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好市多療癒系沖泡飲5｜韓味不二 柚子茶飲組

韓流無所不在，天天追韓劇、韓綜、韓星，看到什麼都好想吃、無時無刻都想一嚐正統韓味嗎？近年來有不少進軍台灣的韓國餐飲品牌，炸雞、烤肉、豆腐鍋通通有，除了這些正餐選擇之外，下午茶時光也想來杯道地的韓國風味該怎麼做？

這時候千萬別錯過「韓味不二」的柚子茶飲組！韓味不二深耕台灣多年，提供多種韓式美食與傳統家常菜，長年熱銷的柚子茶更是廣受歡迎，透過一杯茶的時間輕鬆感受韓國魅力，用甜甜暖暖的療癒風味，在緊湊的生活步調中偷得片刻悠閒，難怪成為哈韓族必買的好市多沖泡飲之一。

image source：FB／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多療癒系沖泡飲6｜西雅圖 即品約克夏奶茶

三點一刻，來杯甜蜜溫暖的奶茶，療癒被工作榨乾的靈魂吧！口味多樣化又好收納的即溶包飲品，一直都是懶人族的心頭好，許多奶茶控甚至喜歡在辦公室抽屜裡設置專屬的沖泡飲料櫃，每個下午都來一杯，緩解上班厭世心情。

以咖啡品牌聞名的西雅圖，做起茶飲也不馬乎，香濃順口的「即品約克夏奶茶」精選來自英國約克夏地區的頂級茶葉，主打呈現完美比例的奶茶口味，一口喝下感受優雅有禮的英倫風情，被網友大讚「他是香精奶茶裡面我覺得最好喝的，連手搖杯都比不上」。

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好市多療癒系沖泡飲7｜桂格 夏日穀珍綜合莓果

誰說穀片燕麥類只能熱熱喝？「穀物專家」桂格打造出冷喝、溫喝、熱喝都ok的「夏日穀珍綜合莓果」沖泡飲，搭配冰鮮奶即沖即食超方便。酸酸甜甜的莓果口味充滿少女感，刺激味蕾、另口水不停分泌，好喝到讓人一口接一口停不下來，不愛熱飲的人，也能夠盡情享受冰涼暢快感。

不過這款飲品在好市多是「夏季限定」販售，想在冬天喝到這杯酸甜療癒滋味可要把握囤貨時機，「牛奶跟豆漿搭配起來都很不錯」、「可惜只有夏天才賣，冬天幾乎買不到」。

image source：FB／Costco好市多 商品經驗老實說

image source：《DailyView網路溫度計》





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月21日至2023年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Costco沖泡飲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。





