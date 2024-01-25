潮牌Cheap Monday將回歸 H&M集團曝光時間點！

曾經以骷髏頭當作品牌Logo並一度席捲整個亞洲潮流圈的「Cheap Monday」在6年前宣布結束時，讓不少人感到惋惜，但沒想到目前擁有經營權的H&M卻在此刻宣布，品牌將會重返市場，連時間點都確認了！

其實為了留住年輕消費者的心，H&M集團早在去年就宣布要強化現有以青少年為主要客群的品牌產品線，包括Weekday和Monki以及Cheap Monday，不過當時並未有時間表。直到近期，H&M才公布了將於今年夏天，透過Ｗeekday.com以及選定的Weekday門市，推出Cheap Monday新品，暫定以牛仔褲為主。這個2004年成立於瑞典，以貼身窄褲聞名的潮流品牌，因為風格既叛逆又帶點戲謔感，因此成為年輕消費者眼中必擁有的單品之一，因此迅速竄紅，並在2008年時被H&M收購。

Cheap Monday創辦人從墨西哥亡靈節中取得靈感，因此採用的骷髏頭形象，反而沒有恐怖感，多了幾分惡搞趣味。但在H&M收購之後，並沒有讓它隨著集團腳步在全球大舉展店，而是一直都以經銷方式販售，因此在其他品牌夾擊下，聲勢大不如前。直到2018年H&M集團在一分聲明中提到，Cheap Monday的經營處於利潤長期負成長，於是考量到未來發展，於是終止所有業務。

但從創立開始，Cheap Monday後搖滾龐克音樂、非主流文化和藝術的連結頗深，這在H&M集團下幾乎沒有相似的品牌定位。於是在想挽留日漸流失的年輕消費者，H&M集團想到了Cheap Monday，因此才有機會再度重返市場。