農曆尾牙日吃刈包！7-ELEVEN「黑晶叉燒刈包」限量回歸 「恐龍造型芋泥包」限定門市軟萌登場
今年1月26日是農曆的尾牙，坊間有吃「刈包」的習俗，由於刈包外觀像一個飽滿的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意，更有尾牙吃刈包、象徵來年發財一說。
7-ELEVEN「星級饗宴」品牌攜手台南晶英酒店將旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」做為發想，並看準「尾牙日吃刈包」商機，合作開發免沾手「黑晶叉燒刈包」（售價65元），去年限量推出熱賣上萬個，內餡相較於傳統刈包使用滷肉，特別選用豬梅花肉搭配晶英主廚指導監製以7種漢方食材熬製黑金叉燒醬醃漬入味後烤製而成，搭配爽脆酸菜及每份附贈花生糖粉，可依據個人喜好撒上，融合醬汁與叉燒肉，口味層次豐富，包裝更貼心設計，食用時不沾手，方便隨時享用。「黑晶叉燒刈包」再度限量回歸，即日起至2月6日搭配指定湯品（酸菜豬血湯／阿桐阿寶四神湯）或外觀類似元寶具有吉祥寓意的「冷凍招牌水餃」還可享優惠組合價99元。
此外，今年龍年相關系列商品受到消費者歡迎，7-ELEVEN除了將新年氛圍感運用在鮮食新春包裝，依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話增加消費欲望之外，自助熱食區「蒸食機」本週推出討喜可愛的「恐龍造型芋泥包」（售價35元），以在地新鮮台中大甲芋頭和白豆沙製成綿密的芋泥餡，經典滑順口感，加上萌趣討喜的恐龍造型，冷冷的冬天來上一顆療癒又滿足。
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