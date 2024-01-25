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復古美學結合雙時區顯示 BULOVA新潛水表怎能不入手？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BULOVA全新Oceanographer系列腕表， 兼具復古美學、雙時區顯示，以及潛水表的運動感。圖／CITIZEN提供
BULOVA全新Oceanographer系列腕表， 兼具復古美學、雙時區顯示，以及潛水表的運動感。圖／CITIZEN提供

新的一年到來，想入手一只有高顏值跟高CP值的表款，除了BULOVA的全新Oceanographer系列，不作他想。 兼具復古美學、雙時區顯示，以及潛水表的運動感，帥氣外觀，教人怎能不愛上？

Oceanographer系列腕表，靈感源自於70年代，BULOVA當時挑戰潛水表的防水深度極限，推出名為「The Snorkel」表款，標榜可下潛到666英尺（約203公尺），深受水下專業工作者的喜愛。因此包括了The Snorkel和666 FEET字樣，都被重新復刻到新Oceanographer系列表款上，不僅如此因應現代消費者喜好，以及市場需求，BULOVA還加入了兩地時間顯示功能，因此成就出高CP值表款。

BULOVA Oceanographer系列雙時區98B407腕表，精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約40,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA Oceanographer系列雙時區98B407腕表，精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約40,800元。圖／CITIZEN提供

同時，BULOVA還使用藍寶石水晶玻璃來製作表圈，還提供了備受消費者喜愛的藍紅配色「可樂圈」、黑棕款「沙士圈」選擇。位於3點位置的日期顯示透過水晶放大鏡，更清晰且富含復古韻味，日期窗還有一個相對應表殼色彩的金屬環。另外值得關注的是，系列中的白面表盤，塗覆了大片夜光，因此在夜間時，將顯得神秘，呼應表款在70年代時被稱為「Devil Diver」的封號。全系列皆配備了寬軸的時針和分針，與纖細的GMT指針、秒針形成強烈對比，表扣也同步新增延展功能，可在穿著厚重潛水服裝時依然可以配戴。

BULOVA Oceanographer系列雙時區97B215腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約43,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA Oceanographer系列雙時區97B215腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約43,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA Oceanographer系列雙時區96B405腕表，精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約41,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA Oceanographer系列雙時區96B405腕表，精鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃表圈，約41,800元。圖／CITIZEN提供

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