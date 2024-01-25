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書法水墨畫大師朱振南墨寶揭牌 北榮打造最美醫學中心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明也在第三門診一樓大廳同時掛上一幅朱振南的巨幅畫作「玉山」，期勉同仁要繼續努力，以聖山為崇高理想，爬上高山，讓北榮成為台灣醫界的玉山、世界第一流的醫學中心。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明也在第三門診一樓大廳同時掛上一幅朱振南的巨幅畫作「玉山」，期勉同仁要繼續努力，以聖山為崇高理想，爬上高山，讓北榮成為台灣醫界的玉山、世界第一流的醫學中心。圖／台北榮總提供

台北榮總第三門診大樓今舉辦一場別開生面的活動，北榮院長陳威明上任二年多來，致力於在院內創造更多藝術空間，讓病人更加療癒。

陳威明說，北榮的核心價值是追求卓越、視病猶親，期望所有同仁秉持「懷濟世鴻志，修救人醫術，恫瘝在抱，視病猶親」的信念，邀請書法水墨畫大師朱振南，將這幾句話書寫成巨作，懸掛在第三門診一樓大廳及中正樓4樓行政會議室走廊，勉勵全院的同仁。

陳威明說，他個人十分喜歡朱振南的書法，某一天，朱振南提到想要捐墨寶給予北榮，他想了很久，又不太喜歡古詩、古詞，希望用同仁可以理解的言語，因北榮不以營利為目的，墨寶中的「恫瘝在抱」四個字，是希望院內所有人員苦民所苦、念茲在茲，了解病人的辛苦與疾苦，「今天於揭幕的現場，很多人十分感動，甚至是眼角泛淚」。

除了朱振南的墨寶外，陳威明說，他喜歡爬山，更是一名山友，第三門診一樓大廳也同時掛上一幅朱振南大師的巨幅畫作「玉山」，期勉同仁要繼續努力，以聖山為崇高理想，爬上高山，讓北榮成為台灣醫界的玉山、世界第一流的醫學中心，在醫界的地位要如玉山一樣崇高，畫中落款八個字，「青山不老 迎曦在望」，為祝福病人得以早日康復，同仁披荊斬棘、心想事成，造福更多的病人。

陳威明表示，而在北榮中正樓4樓行政會議室走廊，同時也請朱振南寫下「唯變不變」，這4個字出自於易經，是有一次到朱振南的藝術展演空間「南院藝術」時，看到這4個字特地請朱振南寫下，勉勵大家，世界上唯一不變的真理，就是改變，唯有創新、唯有改變，才能永續經營，維持競爭力，才不會被世界淘汰。

陳威明說，北榮不以盈利為目的，這是他的初衷也不會改變，他的任期還有三年多，將會帶領北榮朝五好「唯變不變」的道路前行，上任以來，已在院內種植超過4萬棵樹木，打造北榮成為一座公園內的醫學中心、最美的醫學中心，並持續擴增院內文化、溫度的提升，讓病人更加療癒。

台北榮總院長陳威明致力於在院內創造更多藝術空間，特別邀請書法水墨畫大師朱振南寫下「懷濟世鴻志，修救人醫術，恫瘝在抱，視病猶親」，並懸掛在第三門診一樓大廳及中正樓四樓行政會議室走廊，勉勵全院的同仁。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明致力於在院內創造更多藝術空間，特別邀請書法水墨畫大師朱振南寫下「懷濟世鴻志，修救人醫術，恫瘝在抱，視病猶親」，並懸掛在第三門診一樓大廳及中正樓四樓行政會議室走廊，勉勵全院的同仁。圖／台北榮總提供

醫學 玉山

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