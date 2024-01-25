書法水墨畫大師朱振南墨寶揭牌 北榮打造最美醫學中心

台北榮總第三門診大樓今舉辦一場別開生面的活動，北榮院長陳威明上任二年多來，致力於在院內創造更多藝術空間，讓病人更加療癒。

陳威明說，北榮的核心價值是追求卓越、視病猶親，期望所有同仁秉持「懷濟世鴻志，修救人醫術，恫瘝在抱，視病猶親」的信念，邀請書法水墨畫大師朱振南，將這幾句話書寫成巨作，懸掛在第三門診一樓大廳及中正樓4樓行政會議室走廊，勉勵全院的同仁。

陳威明說，他個人十分喜歡朱振南的書法，某一天，朱振南提到想要捐墨寶給予北榮，他想了很久，又不太喜歡古詩、古詞，希望用同仁可以理解的言語，因北榮不以營利為目的，墨寶中的「恫瘝在抱」四個字，是希望院內所有人員苦民所苦、念茲在茲，了解病人的辛苦與疾苦，「今天於揭幕的現場，很多人十分感動，甚至是眼角泛淚」。

除了朱振南的墨寶外，陳威明說，他喜歡爬山，更是一名山友，第三門診一樓大廳也同時掛上一幅朱振南大師的巨幅畫作「玉山」，期勉同仁要繼續努力，以聖山為崇高理想，爬上高山，讓北榮成為台灣醫界的玉山、世界第一流的醫學中心，在醫界的地位要如玉山一樣崇高，畫中落款八個字，「青山不老 迎曦在望」，為祝福病人得以早日康復，同仁披荊斬棘、心想事成，造福更多的病人。

陳威明表示，而在北榮中正樓4樓行政會議室走廊，同時也請朱振南寫下「唯變不變」，這4個字出自於易經，是有一次到朱振南的藝術展演空間「南院藝術」時，看到這4個字特地請朱振南寫下，勉勵大家，世界上唯一不變的真理，就是改變，唯有創新、唯有改變，才能永續經營，維持競爭力，才不會被世界淘汰。