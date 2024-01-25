滿額送提袋！東京人氣餅乾「Now on Cheese」快閃登台

來自日本的人氣伴手禮「Now on Cheese」自即日起正式首度登台快閃，共計引進3款起司餅乾、2款夾心餅乾，讓台灣民眾可以享受與日本零時差的滋味。活動期間凡消費滿1,200元，就可獲得獨家限量「托特袋」。

「now on Cheese」最初於2018年於新宿開幕，後又再於東京車站開設專賣店，並推出獨家限定商品，名列2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」除此之外，還有「大宮店」與「澀谷店」等分店。店內均是以黃色系為主體，並結合不同造型的女孩圖樣，每間店並各有不同的店裝與特色。

此次「now on Cheese」首度登台快閃，首站於即日起至2月19日期間，於新光三越台北信義新天地A11開賣；2月1日至2月26日則將於新光三越台中中港店快閃，並於1月24日起開始預購。

登台快閃期間，「now on Cheese」提供3款口味的起司餅乾系列，包括有「高達起司&切達起司起司餅乾」、「卡門貝爾起司&黑胡椒起司餅乾」、「古岡左拉起司&羅勒起司餅乾」。每款餅乾均標榜使用大量起司與鮮奶油製作，有著濃郁的起司鹹香，並依照口味搭配不同的堅果與果乾。每款單品12入，售價380元。

此外，快閃期間也引進「煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾」及「焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾」等2款夾心餅乾，每款10入，售價420元。另外還有針對送禮需求的雙口味「18入夾心餅乾禮盒」，售價760元。