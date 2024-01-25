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滿額送提袋！東京人氣餅乾「Now on Cheese」快閃登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間消費滿額，就可獲贈now on Cheese托特袋。圖／now on Cheese提供
活動期間消費滿額，就可獲贈now on Cheese托特袋。圖／now on Cheese提供

來自日本的人氣伴手禮「Now on Cheese」自即日起正式首度登台快閃，共計引進3款起司餅乾、2款夾心餅乾，讓台灣民眾可以享受與日本零時差的滋味。活動期間凡消費滿1,200元，就可獲得獨家限量「托特袋」。

「now on Cheese」最初於2018年於新宿開幕，後又再於東京車站開設專賣店，並推出獨家限定商品，名列2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」除此之外，還有「大宮店」與「澀谷店」等分店。店內均是以黃色系為主體，並結合不同造型的女孩圖樣，每間店並各有不同的店裝與特色。

此次「now on Cheese」首度登台快閃，首站於即日起至2月19日期間，於新光三越台北信義新天地A11開賣；2月1日至2月26日則將於新光三越台中中港店快閃，並於1月24日起開始預購。

登台快閃期間，「now on Cheese」提供3款口味的起司餅乾系列，包括有「高達起司&切達起司起司餅乾」、「卡門貝爾起司&黑胡椒起司餅乾」、「古岡左拉起司&羅勒起司餅乾」。每款餅乾均標榜使用大量起司與鮮奶油製作，有著濃郁的起司鹹香，並依照口味搭配不同的堅果與果乾。每款單品12入，售價380元。

此外，快閃期間也引進「煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾」及「焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾」等2款夾心餅乾，每款10入，售價420元。另外還有針對送禮需求的雙口味「18入夾心餅乾禮盒」，售價760元。

為慶祝now on Cheese登台快閃，活動期間消費滿1,200元，即可獲得品牌獨家限量品牌「托特袋」1只，數量有限，送完為止。

now on Cheese此次在台推出3款起司餅乾。圖／now on Cheese提供
now on Cheese此次在台推出3款起司餅乾。圖／now on Cheese提供
now on Cheese提供2種口味的夾心餅乾。圖／now on Cheese提供
now on Cheese提供2種口味的夾心餅乾。圖／now on Cheese提供
now on Cheese來台首站快閃新光三越台北信義新天地A11。圖／now on Cheese提供
now on Cheese來台首站快閃新光三越台北信義新天地A11。圖／now on Cheese提供

起司 餅乾 快閃

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