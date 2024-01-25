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快時尚正當紅 大江購物中心引進重磅級網路品牌

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大江迎消費革新潮流，推出 POPUP創刊號。圖/大江購物中心提供
大江迎消費革新潮流，推出 POPUP創刊號。圖/大江購物中心提供

快時尚近年來蔚為潮流，大江購物中心集結輕奢品牌網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，以嶄新風貌迎接農曆新年。2月1日迎來首波重磅級網路品牌D+AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG等。

大江購物中心營運部經理馮宜民表示，今年初開始積極進行大規模品牌調整工程，預估將為期半年，改裝坪數共416坪，屆時將集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，猶如道路街邊各式店家林立，以非典型的百貨品牌組合吸納更多元的消費客層，預估調整後該樓面年度業績將會成長10%。

馮宜民也說，大江購物中心將首度以「雙軌模式」街道空間混搭、跨業種無界線規劃眾家品牌配置，二側分別規劃「時尚繽紛」及「粉漾潮流」，時尚繽紛以輕奢精品珠寶為主，有萬寶龍、點睛品、鎮金店、腕錶及規劃中的國際化妝品、香氛等；另一側主題為粉漾潮流由D+AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG、METRO T等強勢領軍，將於2月1日重磅登場，屆時可望點燃跨界合作的潮流話題。

根據內政部統計顯示，桃園市為六都之中人口成長最高、最年輕的城市，鄰近桃園青埔特區的大江購物中心同時洞察到20至40歲的消費客層最為活躍，2023年度來客數較前一年明顯成長二成，對於網路品牌的敏銳度高於其他年齡層。

馮宜民表示，隨著年輕世代消費力的崛起，大江引進網路品牌進駐為實體店櫃，此舉在激烈的零售通路及電商平台的商業競爭中，有助於吸引更多年輕消費者走進購物中心。

品牌 快時尚 網路

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