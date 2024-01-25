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台南蜜棗產期到 今年首批外銷空運到日

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。照／南市農業局提供
外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。照／南市農業局提供

台南蜜棗目前正是採收季節，台南市種植面積261公頃，占全台約14%，因蜜棗品質優異，獲得日本青睞，通過嚴格檢疫標準銷日，今年首批輸日蜜棗在1月11日入庫檢疫，預計今天檢疫完成空運到日，開啟今年蜜棗海外拓銷序幕，第二、三批也先後入庫，預計1月底、2月初再陸續出口。

台南市長黃偉哲表示，蜜棗是春節期間不可或缺的吉祥水果之一，南市出產的蜜棗品質穩定、口感清脆香甜，富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，不論在內銷、外銷市場都是很受歡迎的伴手禮。

農業局長李建裕指出，蜜棗外銷日本的藥檢非常嚴格，必須進行連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理，檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運，其中品利農場以「珍蜜」、「珍愛」等品種為主，其中珍愛品種外觀卵圓翠綠，皮厚多汁，耐儲藏適合出口，去年外銷日本總量為16.25噸。

李建裕表示，品利農場農友謝明樹種植蜜棗，2018年拿下全國棗評鑑頭等獎，2019年獲得十大神農獎，不只外銷日本，去年也外銷香港、加拿大、帛琉等地區達60公噸，該農場採技術種植，也分期採收，還有遮雨設施，以維持好品質，不僅在內需市場上銷售暢旺，而且在外銷市場上更是連年取得突破。

外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。照／南市農業局提供
外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。照／南市農業局提供
蜜棗進入採收期，台南品利農場陸續採收蜜棗外銷日本市場。照／南市農業局提供
蜜棗進入採收期，台南品利農場陸續採收蜜棗外銷日本市場。照／南市農業局提供

日本 低溫

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