8 bit風當道 Bottega Veneta情人節系列 純白秀真愛

情人的相處或存在各種可能，但一份潔白無瑕的心意卻是普世價值。Bottega Veneta發表了2024情人節系列，除結合品牌經典的皮革編織工藝，更推出具有愛心結構的配件系列結合數位迷彩風格，懷舊、童心且玩趣。

Bottega Veneta的皮革編織工藝一向是品牌擅長，而這回限量系列則遍及了品牌旗下的Cabat、Jodie、Wallace等不同系列包款。開心果綠、紫藤色、海軍藍、酒紅的顏色褪去，皮革清一色換上了皎潔無瑕的白色，並在包款的右下角「點綴」了一個紅色愛心；仔細一看，帶有鮮明稜角的愛心，也帶有近年掀起風潮的8 bit數位風格，因此散發出懷舊的氣息，同時白色的包身與火紅的愛心，更以鮮明對比重現了戀人間的無暇與濃情。