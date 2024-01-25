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文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

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8 bit風當道 Bottega Veneta情人節系列 純白秀真愛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Intrecciato編織皮革卡夾，19,600元。圖／Bottega Veneta提供
Intrecciato編織皮革卡夾，19,600元。圖／Bottega Veneta提供

情人的相處或存在各種可能，但一份潔白無瑕的心意卻是普世價值。Bottega Veneta發表了2024情人節系列，除結合品牌經典的皮革編織工藝，更推出具有愛心結構的配件系列結合數位迷彩風格，懷舊、童心且玩趣。

Bottega Veneta的皮革編織工藝一向是品牌擅長，而這回限量系列則遍及了品牌旗下的Cabat、Jodie、Wallace等不同系列包款。開心果綠、紫藤色、海軍藍、酒紅的顏色褪去，皮革清一色換上了皎潔無瑕的白色，並在包款的右下角「點綴」了一個紅色愛心；仔細一看，帶有鮮明稜角的愛心，也帶有近年掀起風潮的8 bit數位風格，因此散發出懷舊的氣息，同時白色的包身與火紅的愛心，更以鮮明對比重現了戀人間的無暇與濃情。

於此同時，情人節限量系列再有愛心結構的H Beam耳飾與配件，將紅色愛心播撒於小型卡片夾、零錢包上，又或以鏤空形式成為金或銀色的耳飾。包款價格約落在7萬3,500元至47萬8,800元之間，飾品則自14,700元至26,100元不等，商品的價格或有高低，但對於饋贈的心意卻是真心無二、情比金堅。

Mini Jodie編織皮革手提包，90,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Jodie編織皮革手提包，90,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Jodie編織皮革手提包，90,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Jodie編織皮革手提包，90,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cabat編織皮革手提包，18萬5,700元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cabat編織皮革手提包，18萬5,700元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta發表了2024情人節系列，懷舊、童心且玩趣。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta發表了2024情人節系列，懷舊、童心且玩趣。圖／Bottega Veneta提供
H Beam純銀鍍金造型耳環，21,900元。圖／Bottega Veneta提供
H Beam純銀鍍金造型耳環，21,900元。圖／Bottega Veneta提供

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