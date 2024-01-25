爆款妹酒再升級 金色三麥推出晃晃橘啤、莓酒教主
繼銷售突破20萬罐的「晃晃白啤」，以及強勢霸榜的「晃晃黑啤」，SUNMAI 金色三麥晃晃系列再推新作「晃晃橘啤」，融合台灣茂谷柑、柳丁、柑橘，為果香疊加出豐富層次，同時保有晃晃系列特有的輕盈口感。此外，回應市場好評，加碼推出草莓 2.0版本「莓酒教主」，霸氣帶來25%爆量草莓果實，還有深藏不露的 8% 酒精度，甜美魅力讓人不自覺深陷。
SUNMAI 金色三麥延續「輕裝出遊、輕鬆喝酒」的精神，推出冬季限定「晃晃橘啤」，嚴選豐富柑橘類水果釀造，台灣茂谷柑的甜美、柳丁的清香、柑橘的爽口，連袂為味蕾獻上無法抵擋的韻味，開罐彷彿遨遊在柑橘香氛多重宇宙中，入口柔美果香瀰漫齒間，清甜酸香的尾韻綿延繚繞，與濃郁的小麥氣息相互襯托出人見人愛的清新氣息。
此外，SUNMAI 金色三麥回應廣大草莓教徒的殷切期盼，帶來全新「莓酒教主」，用真材實料的爆量果實收服草莓控的心，掀起新一代「草莓崇拜」。SUNMAI 金色三麥在「莓酒教主」熟成時期，投入大量草莓釀造，洋溢的鮮明果香全都來自真實草莓，霸氣帶來高達四分之一罐的天然果實成分，並以獨特的冷萃取技術保留天然水果的飽滿滋味。還有8% 厚實酒精度深藏不露，喝起來依然圓潤順口，堪稱妹酒中的正妹、莓酒界的教主。
SUNMAI 金色三麥「晃晃橘啤」即日起於 7-ELEVEN 統一超商、家樂福限定販售，每罐500毫升，定價99元；「莓酒教主」於全家便利商店、全聯福利中心、家樂福、大潤發等超市賣場陸續開賣，每罐500毫升，定價也是99元。
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