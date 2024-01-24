滿額送玫瑰牛小排 定食8×老井「3款燒肉丼」新登場
爭鮮集團旗下的「定食8」今年迎來品牌第18年，特別攜手台中人氣燒肉「老井極上燒肉」，推出「老井特選鰻牛丼」、「十勝燒蝦厚豚丼」、「極上鮭貝燒牛丼」等3款定食套餐，另外還有單點聯名品項與飲品。活動期間消費滿額，還可加贈老井極上燒肉「安格斯玫瑰牛小排主廚招待券」。
本次雙品牌聯名打造的3款定食套餐，由雙方主廚共同監製獨門配方的燒肉醬汁，並都搭配「紫蘇南瓜泥」、「剝皮辣椒」、「雞白湯」等特色小菜，展現老井燒肉的特色。其中「老井特選鰻牛丼」，以美國牛胸腹肉加入特製燒肉醬燒烤，並以清酒提味，尾韻還帶有洋蔥、蒜香、水果香氣；同步搭配的蒲燒星鰻，也帶來海陸雙主食的豪華享受，每份280元。
同步登場的「十勝燒蝦厚豚丼」，選用本土台灣豬五花，搭配老井聯名特製秘傳醬汁，以清酒提味後，再配上特製醬燒蝦仁，入口鮮甜並伴隨燒烤香氣，致敬札幌十勝招牌豚燒肉的滋味，每份260元。至於「極上鮭貝燒牛丼」同樣將「極上鮭貝燒牛丼」同樣將美國牛胸腹肉以聯名秘傳醬汁炭火燒烤後，與鮭魚子、鮮貝堆疊而成，融合出多層次美味，每份260元。
除了套餐之外，另外還有「鮮味花蛤雞白湯」、「上選牛肋串」、「上選豚燒串」等不同的單點品項，各為50、100、90元。全新特調飲「鳳梨柳橙冰茶」復刻老井經典飲品，以關廟鳳梨、柳橙、蘋果三種風味，加入茉莉綠茶提升層次，每杯50元。1月25日至5月2日期間，至定食8門市單筆消費滿500 元，可獲得老井極上燒肉「安格斯玫瑰牛小排」主廚招待券，市值390元，送完為止。
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