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精選20個質感品牌 大直NOKE推出非典型年貨大街

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大直NOKE忠泰樂生活即日起至2月18日推出「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集。圖／忠泰樂生活提供
大直NOKE忠泰樂生活即日起至2月18日推出「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集。圖／忠泰樂生活提供

迎接過年採購潮，大直NOKE忠泰樂生活首度舉辦年禮市集「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」，以非典型年貨大街為活動概念，精選20個台灣質感品牌，從選品、器物、植栽、藝術，到甜品、飲食、咖啡等帶來好選物的新生活提案，即日起至2月18日期間限定展開。

精選品牌包括日本古典美學「裏山古物」與侘寂禪意的「0343 CONSERVATORY」塊根植物，聯手創作以古物加盆栽的造景裝置；創造恐龍藝術新形象的創作團隊「黑青」與跨界植栽品牌「PIBI GARDEN」，帶來最生龍活虎的設計花器；互動設計團隊「godpod.」，結合信仰與療癒的神明IP，展示新年神明占卜互動體驗。

為居家除舊佈新，餐廚精品「COQUOLOGY料理生活」，展現餐廚料理用品配件的未來型態；「光山行」以超有年味的民藝漆器提升生活儀式感；獨創香氛語彙的「郁郁YùYù」，讓茶與山的香氣為環境洗塵；台灣保養品牌「女兒」，則是適合寵愛自己或家人的伴手禮。

西式甜品類則有法餐名廚簡天才旗下「LA ONE bakery」，於商場獨賣新年法式茶點禮盒；台北法式點心「珠寶盒」兩款新春龍年禮盒「島的祝福」；食物設計師陳小曼的保存食品牌「LOUU」推出全新「爆竹禮盒」；台灣起家日本創立的漢方生活品牌「DAYLILY」，帶來最適合贈送長輩的時尚養生飲品；「土然巧克力專門店」與台灣本土果醬「在欉紅」的鬧春禮盒，除了過年送禮連情人節禮物也一起準備好。

大稻埕傳承五代的百年糕餅「李亭香」，百寶盒與走春小謝籃最適合討吉利；咖啡品牌「Twatutian Coffee & Co.」獨家設計的迷你漢餅點心禮盒，重新詮釋咖啡甜點新概念；團購蛋捲名品的台灣鮮蛋專家「大武山牧場」，與遊山茶訪聯名推出「悅舞龍年春節禮盒」。

周末快閃店1月27日至1月28日有秒殺團購日式甜點「小森家Moriya」，與台灣獨有原生種野草茶「三玉號」共同攜手推出「野茶菓事」聯名出攤；2月3日至2月4日有絹系蒙布朗霜淇淋「米弎豆MISATO」；2月17日至2月18日由NOKE極光冰場前方、低溫下最暖胃的料理「雪場咖哩」壓軸，以大年初八稻穀生日為主題的「稻穀日的咖哩小食堂」。

「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集精選糕餅禮盒。圖／忠泰樂生活提供
「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集精選糕餅禮盒。圖／忠泰樂生活提供
「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集，「裏山古物」與「0343 CONSERVATORY」塊根植物，聯手創作以古物加盆栽的造景裝置。圖／忠泰樂生活提供
「鬧春有樂市NOKE NEW YEAR MARKET」年禮市集，「裏山古物」與「0343 CONSERVATORY」塊根植物，聯手創作以古物加盆栽的造景裝置。圖／忠泰樂生活提供

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