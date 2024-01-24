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義大利潮牌Kappa跨界台灣街頭文化 融入「官將首」圖騰打造限量款服裝、配件

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利運動品牌Kappa串連起台灣在地街頭文化，分別找來「禁藥王&栗子」、「大腸王」、「鐵四帝」和「昆娜Queena」合作，推出限量款服飾與配件，充分展現潮流魅力。圖／Kappa提供
義大利運動品牌Kappa串連起台灣在地街頭文化，分別找來「禁藥王&栗子」、「大腸王」、「鐵四帝」和「昆娜Queena」合作，推出限量款服飾與配件，充分展現潮流魅力。圖／Kappa提供

延續了品牌關注非主流文化訴求，義大利運動品牌Kappa也在這季串連起台灣在地街頭文化，分別找來「禁藥王&栗子」、「大腸王」、「鐵四帝」和「昆娜Queena」合作，推出限量款的服飾與配件，充分展現潮流魅力。

Kappa自饒舌、塗鴉、街舞、DJ文化切入，像是饒舌團體代表的禁藥王&栗子直接將裸身身影及Logo分別結合在經典T恤及指標Banda串標的外套上，選用黑白配色讓視覺上更為俐落並聚焦在兩人的頭像。印花襯衫則以水墨感的歷年經典專輯封面作為底色花紋，寬鬆版型搭配俐落剪裁烘托不羈感，而且Kappa原廠更破例授權台灣在服款上設計人像。而亞洲百大DJ的昆娜Queena聯名系列，則帶有濃厚次文化風格，像是運動內衣及短裙將品牌Logo轉化為歌德字體，還以獨特側挖空設計凸顯性感。同時Kappa更為昆娜開發全新產品線，推出高衩連身衣特殊的內搭造型，為女孩們能夠展現火辣又率性的美。

Kappa為昆娜Queena聯名系列開發全新產品線，推出高衩連身衣特殊的內搭造型，為女孩們能夠展現火辣又率性的美。圖／Kappa提供
Kappa為昆娜Queena聯名系列開發全新產品線，推出高衩連身衣特殊的內搭造型，為女孩們能夠展現火辣又率性的美。圖／Kappa提供

另外與家將街舞代表鐵四帝聯名系列，則完整保留傳統官將首文化，於T恤側側加入半臉紋的元素，以及一款鐵四帝特色半臉譜紋路的面罩，碰撞出全然不同的潮流領域。大腸王則是象徵了台灣街頭塗鴉文化，將其招牌角色「大腸寶寶」運用在T恤之外，還製成了娃娃抱枕。為了這項企劃，Kappa也選在西門町武昌誠品成立期間快閃店，陳列上述合作對象的限量產品，直至3月底為止。

大腸王則是象徵了台灣街頭塗鴉文化，將其招牌角色「大腸寶寶」運用在T恤之外，還製成了娃娃抱枕。圖／Kappa提供
大腸王則是象徵了台灣街頭塗鴉文化，將其招牌角色「大腸寶寶」運用在T恤之外，還製成了娃娃抱枕。圖／Kappa提供

家將街舞代表鐵四帝聯名系列，則完整保留傳統官將首文化，於T恤側側加入半臉紋的元素。圖／Kappa提供
家將街舞代表鐵四帝聯名系列，則完整保留傳統官將首文化，於T恤側側加入半臉紋的元素。圖／Kappa提供

Kappa原廠破例授權台灣在禁藥王&栗子聯名系列服款上設計人像。圖／Kappa提供
Kappa原廠破例授權台灣在禁藥王&栗子聯名系列服款上設計人像。圖／Kappa提供

品牌 街舞

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