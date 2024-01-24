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烤鴨、年糖、燈籠高掛！台北遠東過年 闔家入住9500起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「祥龍瑞氣賀新春」龍年公益書籤與許願卡。圖／台北遠東香格里拉提供
「祥龍瑞氣賀新春」龍年公益書籤與許願卡。圖／台北遠東香格里拉提供

龍年到，歡慶年節可以更輕鬆。台北遠東香格里拉即日起至2月29日推出「幸福龍厚禮」新春住房專案，包括樂饗香宮人氣脆皮烤鴨一鴨二吃、香格里拉獨家龍年立體紅包組、龍年幸運許願書籤、精選年節零食禮盒、暢享客房迷你吧等超值禮遇，闔家入住每晚9,500元起，度假享美食，星級年節一站滿足。

此外，為讓賓客感受傳統年味，台北遠東香格里拉將大廳及各處空間以創意花藝布置，結合燈籠、龍年等元素巧思妝點，尤其位於大廳的油紙傘藝術橋與天幕，更是節慶感十足的熱門打卡點。台北遠東表示，油紙傘在客家人心中象徵平安富貴，「傘」中有4個人，代表多子多孫，圓傘又代表圓滿，客家人嫁女兒時更以傘為嫁妝。今年與高雄美濃「廣進勝紙傘」合作，除了堅持手工製造，更在傘面做出大膽創新，將樸素的傘面與現代藝術結合。

台北遠東香格里拉於新春期間，精選結合年節剪紙藝術以及荷花、瓶子等圖案融入油紙傘設計，取其「闔家平安」吉祥寓意，還有歌手蔡依林「I’m Not Yours」MV中令人驚豔的同款紙傘，走過平安橋也象徵著一整年平安順遂，挑高梯廳漫天錯落垂吊優雅紙傘，仰望天幕，讓人以沉靜美好的心情迎接龍年。

新年期間，到台北遠東香格里拉除了拍美照，還可以參加抽獎。即日起至2月25日，於Instagram上分享與台北遠東香格里拉新年布置的合照，於公開帳號標記 #DreamTPE並追蹤官方帳號@shangrilataipei，就有機會抽中「豪華閣尊榮客房」免費住宿一晚，享受豐盛的早餐、下午茶和晚間雞尾酒歡樂時光。

相關資訊可洽：02-2378-8888，網址：www.shangri-la.com/taipei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北遠東香格里拉於大廳以廣進勝紙傘精心布置，成為拍照打卡熱點。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉於大廳以廣進勝紙傘精心布置，成為拍照打卡熱點。圖／台北遠東香格里拉提供
於飯店新春布置拍照上傳分享社群，還有機會抽免費住宿券。圖／台北遠東香格里拉提供
於飯店新春布置拍照上傳分享社群，還有機會抽免費住宿券。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉每年初一舉辦熱鬧開年活動，吸引許多民眾前往感受年節氣氛。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉每年初一舉辦熱鬧開年活動，吸引許多民眾前往感受年節氣氛。圖／台北遠東香格里拉提供
香格里拉龍年立體紅包，高雅大方。圖／台北遠東香格里拉提供
香格里拉龍年立體紅包，高雅大方。圖／台北遠東香格里拉提供
「幸福龍厚禮」新春住房專案，可以闔家住飯店輕鬆過好年。圖／台北遠東香格里拉提供
「幸福龍厚禮」新春住房專案，可以闔家住飯店輕鬆過好年。圖／台北遠東香格里拉提供

香格里拉

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