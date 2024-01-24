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年前採購優惠攻略 家樂福指定日滿額9折 Mia C'bon滿千送百再抽家電好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福即日起至2月15日推「龍來大團圓」年貨大街，限時滿額10%回饋。圖／家樂福提供
家樂福即日起至2月15日推「龍來大團圓」年貨大街，限時滿額10%回饋。圖／家樂福提供

迎接農曆新年採購旺季，家樂福即日起至2月15日推「龍來大團圓」年貨大街，超過3,000支家樂福推薦新年商品，吃的用的玩的一次在家樂福滿足；「好禮龍底家」精選禮盒，涵蓋進口水果、精緻酒品、糖果餅乾，送禮添福氣，自用也適宜。想要折扣全入手，以下這3個時段別錯過，1月27～28日、2月3～4日，以及2月5～8日除夕前夕，家樂福總動員量販店/線上購物單筆消費滿2,000元以上，或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享10%現金折價券回饋。

滿足冷到不想出門採購的民眾，家樂福線上購物早鳥優惠，1月25日前下單就送100元購物金，天天進站抽紅包，最高折扣500元，下單再抽紅利點數1,000萬點；線上下單、到店取貨最高送紅利點數25,000點，等同於7%回饋。家速配週週五、六、日99元享免運，同樣天天進站抽紅包，最高享10%回饋，還沒用過的新客再享專屬折扣碼「速配100」，送100元購物金，2月1～18日免折扣碼全站199元免運。

而看準進口水果禮盒是經典不敗的送禮首選，除了推出蘋果、櫻桃、草莓、梨子、枯露柿、甜柿、金柑、蜜柑等各式進口水果禮盒，2月15日前還有會員專屬活動，單筆購買市田柿禮盒、富士干柿禮盒滿2,000元以上即可參加抽獎，有機會抽中Gogoro電動機車、iPhone 15等好禮。

頂級超市Mia C'bon同樣精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年貨的要求。即日起至2月20日當日單筆消費滿千送百元滿額現金折價券，2月29日前單筆購物滿499元上網登錄發票，再抽購物包、水晶酒杯、烤麵包機等質感好禮。

為讓顧客在採買年貨的同時也能享有驚喜，Mia C'bon頂級超市首度在新年期間推出集點換購活動，攜手來自義大利品牌Giaretti美型家電，推出6款美型又實用的家電，即日起至2月29日單筆購物滿499元即可獲得1點，集滿3點起即可加價購兌換。活動開跑2週，最熱門的換購品項為3人份微電腦電子鍋，另外，多功能陶瓷火鍋電烤盤、12公升氣炸烤箱，精巧尺寸同樣受到小家庭、單身族歡迎；手持平掛兩用蒸氣掛燙機輕鬆打理服裝、用電子式溫控電茶壺沖杯熱咖啡，冷冷的天，入手遙控PTC渦流冷暖控扇正是時候。

購買家樂福指定水果禮盒，滿額抽Gogoro、iPhone 15。圖／家樂福提供
購買家樂福指定水果禮盒，滿額抽Gogoro、iPhone 15。圖／家樂福提供
三人份微電腦電子鍋，3點+1,099元換購，限量1,000台。圖／Mia C'bon提供
三人份微電腦電子鍋，3點+1,099元換購，限量1,000台。圖／Mia C'bon提供
多功能陶瓷火鍋電烤盤，5點+1,699元換購，限量600台。圖／Mia C'bon提供
多功能陶瓷火鍋電烤盤，5點+1,699元換購，限量600台。圖／Mia C'bon提供
遙控PTC渦流冷暖控扇，8點+1,599元換購，限量600台。圖／Mia C'bon提供
遙控PTC渦流冷暖控扇，8點+1,599元換購，限量600台。圖／Mia C'bon提供
12公升氣炸烤箱，8點+1,799元換購，限量600台。圖／Mia C'bon提供
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