金龍年祈福！momo購物網「線上點燈服務、潮流開運商品」限時3折起

金龍年將至，網購祈福商機湧現，momo購物網線上點燈買氣漸熱，近一週銷售年增達雙位數成長，其中又以安太歲及求好運的「太歲燈」、「光明燈」最為熱銷；上班族的開運需求則掀起一股「水晶擺飾」開運新風潮，預估於春節前一週將再迎一波線上點燈高峰。momo購物網集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、高雄桂林聖母宮等宮廟，以及知名命理老師新年法會，打造便利的線上點燈服務，並於即日起至2月2日推出「九運吉祥龍年」開運秘笈活動，網羅線上點燈、開運秘寶、招財擺飾、除穢用品等下殺3折起，指定商品下單滿3,888元再享送388元mo幣好康（每日限量20名）。

momo購物網分享，民眾為化解龍年犯太歲並照耀新年前途，逢凶化吉的「太歲燈」與祈求平安順遂的「光明燈」仍為今年最熱門兩大燈別，占momo購物網整體點燈銷售占比約7成；許多上班族及生意人的求財需求，也帶動「補財庫法會」線上下單熱絡，像是今年首度上線momo購物網的「鹿港天后宮天公生補財庫法會」即備受青睞。迎接年節推薦適合為家人點燈的「鹿港天后宮開運點燈3盞組」、人氣法會「雨揚2024甲辰新年大法會」、百年宮廟「鎮瀾宮安太歲暨消災解厄祈福大法會」等。

新的一年到來，為居家風水佈局換新的旺季。momo購物網新年前夕站上居家開運組合、招財秘寶皆展現高人氣，其中又以知名命理老師推薦的商品最受青睞，像是由風水大師湯鎮瑋針對2024流年運勢設計「命運好好玩財庫豐龍旺厝大吉合」，一組備齊貔貅地墊、財神春聯、除穢艾草等16件新春居家佈局秘寶，近一個月即狂銷約350組；還有以靈力最強黃銅為鑄的「命運好好玩招財麒麟黃銅聚寶盆」，為增進財源、穩守財庫的居家風水最佳選擇。民眾對於來年好運的深切盼望，也帶動開運長夾、招財符等隨身開運小物熱銷。

迎新好運，辦公室也要迎接新氣象。momo購物網根據消費觀察，美觀療癒的「水晶擺飾」掀起一股開運新風潮，揮別傳統的樣式，今年站上集結應景龍年造型、浪漫愛心外型、質感鹽燈款式的水晶夯品，不只成功吸引年輕族群目光，也滿足消費者辦公桌擺飾兼具開運與療癒的需求。