春節餐桌應援首選！全家便利商店獨賣「大戶屋、bb.q CHICKEN」冷凍7料理

農曆春節美味不打烊，全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理，包含大戶屋雞肉什錦燴黑醋、牛肉壽喜燒，以及bb.q CHICKEN人氣料理辣炒雞、雜菜冬粉、泡菜小煎餅、秘製蝦球及秘製鱈魚塊，簡單復熱就能將店內明星餐點快速上桌，即日起至3月5日於「全家」店舖購買大戶屋、bb.q CHICKEN指定冷凍商品任選兩件享9折優惠，再送店內餐點兌換券。

「全家」商品本部黃正田副本部長表示，因應生活習慣及家庭結構改變，消費者在家簡單煮的家戶需求提升，復熱即食、效期長、可囤貨的冷凍料理已成為餐桌便利選項之一。「全家」近年持續擴充店舖冷凍設備，同時瞄準不同餐期缺口，攜手海底撈火鍋、青花驕、Oh my!原燒等餐飲品牌，以餐廳菜單及風味延伸為開發核心，推出多款冷凍商組，不僅滿足消費者居家餐食需求，更藉由「全家」鮮食廠開發技術、便利商店24小時營業、店點密集等業態優勢，助力合作餐飲品牌拓展產品線，並走入消費者家中餐桌；目前「全家」冷凍4門店舖已達2,000店，架上更有超過百道冷凍商組，囊括個人型小吃及適合2～3人小家庭的冷凍料理，此次再於農曆年前開賣大戶屋、bb.q CHICKEN共7款冷凍料理，預估新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。

春節闔家團圓，許多餐廳也將同步店休，「全家」為應援消費者年節的餐桌需求，即起開賣日本「大戶屋」及韓國「bb.q CHICKEN」冷凍料理；首推「大戶屋雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全，售價109元；「大戶屋牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嘗，售價109元。

喜歡韓式料理千萬別錯過「bb.q CHICKEN辣炒雞」，嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃，售價69元；酥嫩的「bb.q CHICKEN秘製鱈魚塊」更嚴選阿拉斯加海域鱈魚製成，裹上特製醬汁，酸甜微辣風味讓人欲罷不能，售價149元；此外，更有韓國經典必吃美食「bb.q CHICKEN泡菜小煎餅」（售價79元）、「bb.q CHICKEN雜菜冬粉」（售價69元）、「bb.q CHICKEN秘製蝦球」（售價149元），道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌。

年節期間若想簡單下廚也有新選擇，「全家」觀察近年人口結構改變，2～3人份量的小家庭規格年菜也相當受歡迎，「全家」APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，主打2～3人份量的小家庭規格，且食材皆預先切洗處理，省下採買與備料的大把時間。