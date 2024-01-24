快訊

長榮航機師醞釀春節罷工 勞資今調解公司釋善意「允諾檢討」

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

春節餐桌應援首選！全家便利商店獨賣「大戶屋、bb.q CHICKEN」冷凍7料理

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理。圖／全家便利商店提供

農曆春節美味不打烊，全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理，包含大戶屋雞肉什錦燴黑醋、牛肉壽喜燒，以及bb.q CHICKEN人氣料理辣炒雞、雜菜冬粉、泡菜小煎餅、秘製蝦球及秘製鱈魚塊，簡單復熱就能將店內明星餐點快速上桌，即日起至3月5日於「全家」店舖購買大戶屋、bb.q CHICKEN指定冷凍商品任選兩件享9折優惠，再送店內餐點兌換券。

「全家」商品本部黃正田副本部長表示，因應生活習慣及家庭結構改變，消費者在家簡單煮的家戶需求提升，復熱即食、效期長、可囤貨的冷凍料理已成為餐桌便利選項之一。「全家」近年持續擴充店舖冷凍設備，同時瞄準不同餐期缺口，攜手海底撈火鍋、青花驕、Oh my!原燒等餐飲品牌，以餐廳菜單及風味延伸為開發核心，推出多款冷凍商組，不僅滿足消費者居家餐食需求，更藉由「全家」鮮食廠開發技術、便利商店24小時營業、店點密集等業態優勢，助力合作餐飲品牌拓展產品線，並走入消費者家中餐桌；目前「全家」冷凍4門店舖已達2,000店，架上更有超過百道冷凍商組，囊括個人型小吃及適合2～3人小家庭的冷凍料理，此次再於農曆年前開賣大戶屋、bb.q CHICKEN共7款冷凍料理，預估新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。

春節闔家團圓，許多餐廳也將同步店休，「全家」為應援消費者年節的餐桌需求，即起開賣日本「大戶屋」及韓國「bb.q CHICKEN」冷凍料理；首推「大戶屋雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全，售價109元；「大戶屋牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嘗，售價109元。

喜歡韓式料理千萬別錯過「bb.q CHICKEN辣炒雞」，嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃，售價69元；酥嫩的「bb.q CHICKEN秘製鱈魚塊」更嚴選阿拉斯加海域鱈魚製成，裹上特製醬汁，酸甜微辣風味讓人欲罷不能，售價149元；此外，更有韓國經典必吃美食「bb.q CHICKEN泡菜小煎餅」（售價79元）、「bb.q CHICKEN雜菜冬粉」（售價69元）、「bb.q CHICKEN秘製蝦球」（售價149元），道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌。

年節期間若想簡單下廚也有新選擇，「全家」觀察近年人口結構改變，2～3人份量的小家庭規格年菜也相當受歡迎，「全家」APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，主打2～3人份量的小家庭規格，且食材皆預先切洗處理，省下採買與備料的大把時間。

「全家」APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推出「家常年菜限時優惠」，自即日起至2月7日推出75折起專屬優惠，共精選11道家常年菜，包含干貝XO醬白菜滷、鮮蝦粉絲煲、紅燒獅子頭、海鮮豆腐煲、豆酥扁鱈、金沙肉香菇丸、蠔油芥藍牛肉，更有牛肉壽喜燒、砂鍋魚頭、韓式泡菜豬肉鍋、酸菜白肉鍋等鍋物料理，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、3步驟即可快速上桌零失誤；精選家常年菜折扣後每道200元有找，年節期間則維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，讓春節期間備餐不煩惱。

全家便利商店APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，食材皆預先切洗處理，省下採買與備料的大把時間，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，讓春節備餐免煩惱。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，食材皆預先切洗處理，省下採買與備料的大把時間，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，讓春節備餐免煩惱。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即起開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」冷凍料理；首推「大戶屋雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「大戶屋牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即起開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」冷凍料理；首推「大戶屋雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「大戶屋牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超炸雞人氣品牌「bb.q CHICKEN」共7款美味冷凍料理。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超炸雞人氣品牌「bb.q CHICKEN」共7款美味冷凍料理。圖／全家便利商店提供
韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」在全家便利商店也買得到，「辣炒雞」香辣又開胃；還有「秘製鱈魚塊」、「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」共5款冷凍產品，道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌。圖／全家便利商店提供
韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」在全家便利商店也買得到，「辣炒雞」香辣又開胃；還有「秘製鱈魚塊」、「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」共5款冷凍產品，道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」精選家常年菜，即日起至2月7日折扣後每道200元有找，新鮮食材已預先切洗處理，平均10分鐘、3步驟即可快速上桌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」精選家常年菜，即日起至2月7日折扣後每道200元有找，新鮮食材已預先切洗處理，平均10分鐘、3步驟即可快速上桌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推出「家常年菜限時優惠」，自即日起至2月7日推出75折起專屬優惠，精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推出「家常年菜限時優惠」，自即日起至2月7日推出75折起專屬優惠，精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，2月7日前下單即享75折起優惠，每道料理皆200元有找，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「Fami煮煮」精選11道適合年節品嘗的特色菜餚，2月7日前下單即享75折起優惠，每道料理皆200元有找，年節期間更維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店為應援消費者年節的餐桌需求，即起開賣日本「大戶屋」及韓國「bb.q CHICKEN」冷凍料理，簡單復熱就能將店內明星餐點快速還原。圖／全家便利商店提供
全家便利商店為應援消費者年節的餐桌需求，即起開賣日本「大戶屋」及韓國「bb.q CHICKEN」冷凍料理，簡單復熱就能將店內明星餐點快速還原。圖／全家便利商店提供

售價 消費者 年菜

延伸閱讀

天冷捐血少 雲林霸氣送250份近千元年菜雞湯募集熱血

愛心年菜漲價、逢選舉善款暫停 社福機構募款缺很大

網友票選基隆人氣年菜餐廳 基隆市府Podcast節目推薦

台中餐廳外帶年菜500元有找 飯店連9年募集年菜送愛

相關新聞

金龍年祈福！momo購物網「線上點燈服務、潮流開運商品」限時3折起

金龍年將至，網購祈福商機湧現，momo購物網線上點燈買氣漸熱，近一週銷售年增達雙位數成長，其中又以安太歲及求好運的「太歲...

史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化 24小時防霉監控還加入銀離子

在全球零碳轉型趨勢下，Panasonic宣布推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調，讓消費者使用最少...

這樣穿時髦又高級！46歲侯佩岑示範冬季All Grey造型 百搭又不過時

今年46歲侯佩岑舉手投足都是焦點，近期她就在社群平台上分享冬季最夯的灰色系穿搭（All Grey）看起來簡約卻一點都不簡單。特別是配搭了Valextra的Milano包款，整體色調和諧，襯托出侯佩岑的溫柔、優雅氣質。

春節餐桌應援首選！全家便利商店獨賣「大戶屋、bb.q CHICKEN」冷凍7料理

農曆春節美味不打烊，全家便利商店化身年節餐桌應援神隊友，即起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb...

食藥署將修農藥殘留容許標準 增修訂101項殘留容許量

日本草莓等進口農產品，經常在邊境檢驗被攔截，衛福部食藥署今天預告，修正農藥殘留容許量標準，包含刪除陶斯松等3種農藥23項...

重現英式野餐「趣」！Buberry Diamond Towers新店開幕

東區時尚新地標Diamond Towers去年下旬已開始營運，位於一樓的英倫時尚品牌Burberry則於今日正式開幕。活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。