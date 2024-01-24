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這樣穿時髦又高級！46歲侯佩岑示範冬季All Grey造型 百搭又不過時
今年46歲侯佩岑舉手投足都是焦點，近期她就在社群平台上分享冬季最夯的灰色系穿搭（All Grey）看起來簡約卻一點都不簡單。特別是配搭了Valextra的Milano包款，整體色調和諧，襯托出侯佩岑的溫柔、優雅氣質。
因應「Quiet Luxury靜奢風」、「Old Money Style老錢風」而生的「All Grey系穿搭」的重點在於運用深淺不一、帶有層次感的灰色和異材質結合創造豐富變化，不僅能在給人感覺舒適和諧的視覺效果，也能凸顯出好品味並自帶光芒。若不喜歡太濃重的美拉德風格，All Grey的搭配反而更適合每一個人來學習與運用。就像侯佩岑曬出的美照，就以紫灰色針織毛衣混搭銀灰色亮面短裙，以及Valextra的水泥灰Milano手提袋，既低調卻不失奢華，帶出高級感。
Milano包款本是專為都會職場女性打造的手提袋，採用品牌經典Millepunte 皮革製成，展現柔軟優雅輪廓。今年春夏還推出可調節皮革繫帶，讓包身可依照個人需求靈活擴展，磁吸扣的閉合設計也讓使用更加便利。Valextra不只有實用又時髦的女裝袋包，日前的米蘭男裝周期間，品牌也曝光了秋冬系列男用包款。同樣延續「Quiet Luxury」的概念，重新設計包款，並提升耐用性。像是適用於商務場合與休閒時刻的MyLogo公事包，包身藏有Valextra代表性的V形切口，內部擁有三個隔層，可以使物品放置的井然有序，並附有一個可調節的肩背帶，以便使用者在行動時，可解放雙手。
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