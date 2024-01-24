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氣泡清酒正夯 新奢日本酒SHIROKIMONO首度導入台灣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「IWAU祝」氣泡清酒深獲多位知名日、法米其林主廚讚賞。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「IWAU祝」氣泡清酒深獲多位知名日、法米其林主廚讚賞。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本酒在台灣益趨蓬勃，喜愛日本酒的族群也逐漸年輕化，看好台灣市場潛力，採用新時代數位化製程的新興奢華日本酒品牌「SHIROKIMONO」，自2024年新春起由「銳思餐旅」代理，正式登陸台灣。

「SHIROKIMONO」由出生於日本新潟縣創辦人白井良在2022成立，以「生物技術X藝術」為概念，重新詮釋日本酒發酵技術。次年在法國巴黎發表並搶先預售首發明星商品「IWAU祝」氣泡清酒，選用日本第一米之鄉——新瀉的優質白米和白麴悉心釀造，清新優雅帶有香檳細膩口感與風味的特質，一推出即受各方矚目，並深獲多位知名日、法米其林主廚讚賞與青睞。

白井良採用「無廠自有生產模式」來製酒，將釀酒配方與製程數位化，進而突破產地的限制，使其能在世界各地進行釀酒製造，大量增加產量並快速推廣至各處。為了統一品管各釀酒廠的品質，品牌與日本最大規模的產業技術研究所合作，運用「Digital Tongue化學舌」的專利技術來分析數值，並研究日本酒和香檳的風味組成，藉由數據調配使由米釀造的氣泡清酒，整體口感更接近香檳的風味。

這次在台推出販售的商品，除了主打的「IWAU祝」氣泡清酒外，品牌亦將同步推出融合珍貴山櫻花木精心陳釀的「OMOU想」，以及進階打造使風味層次更加華麗的「IWAU祝Gold Edition」，邀請台灣民眾一同盡享日本酒令人驚豔、細緻絕美的千姿百態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「OMOU想」融合珍貴山櫻花木精心釀造。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「OMOU想」融合珍貴山櫻花木精心釀造。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SHIROKIMONO」明星商品「IWAU祝」氣泡清酒。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SHIROKIMONO」明星商品「IWAU祝」氣泡清酒。圖／銳思餐旅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SHIROKIMONO」創辦人白井良。圖／銳思餐旅提供
「SHIROKIMONO」創辦人白井良。圖／銳思餐旅提供

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