重現英式野餐「趣」！Buberry Diamond Towers新店開幕

東區時尚新地標Diamond Towers去年下旬已開始營運，位於一樓的英倫時尚品牌Burberry則於今日正式開幕。活動上邀請到曾之喬與林映維與吳慷仁、林哲熹出席，佔地兩層樓的空間約56.27坪，除了帶來品牌新任創意總監Daniel Lee的2024春季新裝，更有藝術家Casey McCafferty打造的木雕展示桌，成為名人、時裝外的另一亮點。

全新Burberry Diamond Tower專賣店的一樓為女裝、二樓為男裝，並以簡易色塊區如騎士藍色沙發與芥末黃色地毯，區分出空間。2024春季Burberry運用了藤蔓率、正紅、雪酪粉、米棕色、騎士藍為主色，並以不同的千鳥紋、威爾斯格紋、加以顏色、變形、或形塑成水波紋，展現出源自古典的當代新意。

去年已經問世的玫瑰包再度展現Burberry對皮革的精湛運用以及細膩的五金鏈條細節；選用小牛皮的Rocking Horse包款則靈感來自童趣的「搖搖馬」木馬玩具；Chess包顧名思義從西洋棋中得到靈感，不同包型的細節分別運用了騎士、城堡等元素，煥發出鮮明的英式風格；新款、男女皆宜的Box運動鞋，並將品牌經典的戰馬騎士（Equestrian Knight Design）壓印於鞋身、充滿抓地力與戲劇張力的大底則有著Burberry字樣。