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最期待的時尚配件！CELINE x MASTER & DYNAMIC耳機
在去年底發表的CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上，模特兒配戴在頭上、或是隨性掛在頸部的復古造型皮革耳機，既帥氣又時髦，立刻引起許多粉絲詢問，如今品牌正式發表這款與紐約著名音響品牌MASTER & DYNAMIC合作製造的這款無線藍牙耳機，共有黑色、黑銀和棕銀三種顏色款式可選，定價均為31,000元台幣。
這款耳機結合簡潔雋永的設計和精湛的音響技術，精準而寬泛的音效包括清晰的高音和豐富的低音，並具備傑出的防噪效果。採用藍牙5.2連接技術，具有快速配對功能，電池使用時長長達30小時。金屬部分採用輕盈的鍍鋁材質，搭配羊皮革頭帶和可拆卸的羊皮革耳罩，外觀裝飾品牌標誌的CELINE TRIOMPHE浮雕或刻有「CELINE」品牌標誌，在充電線上都刻有「CELINE PARIS」的標誌；在耳機右側低調標註著「DESIGNED AND DEVELOPED IN PARIS」，和左側「MASTER & DYNAMIC」的字樣相呼應，細節充滿誠意。
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