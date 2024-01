最期待的時尚配件！CELINE x MASTER & DYNAMIC耳機

在去年底發表的CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上,模特兒配戴在頭上、或是隨性掛在頸部的復古造型皮革耳機,既帥氣又時髦,立刻引起許多粉絲詢問,如今品牌正式發表這款與紐約著名音響品牌MASTER & DYNAMIC合作製造的這款無線藍牙耳機,共有黑色、黑銀和棕銀三種顏色款式可選,定價均為31,000元台幣。

這款耳機結合簡潔雋永的設計和精湛的音響技術,精準而寬泛的音效包括清晰的高音和豐富的低音,並具備傑出的防噪效果。採用藍牙5.2連接技術,具有快速配對功能,電池使用時長長達30小時。金屬部分採用輕盈的鍍鋁材質,搭配羊皮革頭帶和可拆卸的羊皮革耳罩,外觀裝飾品牌標誌的CELINE TRIOMPHE浮雕或刻有「CELINE」品牌標誌,在充電線上都刻有「CELINE PARIS」的標誌;在耳機右側低調標註著「DESIGNED AND DEVELOPED IN PARIS」,和左側「MASTER & DYNAMIC」的字樣相呼應,細節充滿誠意。 CELINE BY HEDI SLIMANE黑色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機,31,000元。圖/CELINE提供 CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE棕色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機,31,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE刻字平滑牛皮革耳機,31,000元。圖/CELINE提供