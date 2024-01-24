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最期待的時尚配件！CELINE x MASTER & DYNAMIC耳機

聯合報／ 孫曼/即時報導
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供

在去年底發表的CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上，模特兒配戴在頭上、或是隨性掛在頸部的復古造型皮革耳機，既帥氣又時髦，立刻引起許多粉絲詢問，如今品牌正式發表這款與紐約著名音響品牌MASTER & DYNAMIC合作製造的這款無線藍牙耳機，共有黑色、黑銀和棕銀三種顏色款式可選，定價均為31,000元台幣。

這款耳機結合簡潔雋永的設計和精湛的音響技術，精準而寬泛的音效包括清晰的高音和豐富的低音，並具備傑出的防噪效果。採用藍牙5.2連接技術，具有快速配對功能，電池使用時長長達30小時。金屬部分採用輕盈的鍍鋁材質，搭配羊皮革頭帶和可拆卸的羊皮革耳罩，外觀裝飾品牌標誌的CELINE TRIOMPHE浮雕或刻有「CELINE」品牌標誌，在充電線上都刻有「CELINE PARIS」的標誌；在耳機右側低調標註著「DESIGNED AND DEVELOPED IN PARIS」，和左側「MASTER & DYNAMIC」的字樣相呼應，細節充滿誠意。

CELINE BY HEDI SLIMANE黑色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE棕色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE棕色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE刻字平滑牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE刻字平滑牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE棕色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE棕色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE時裝大秀上模特兒演繹無線藍牙耳機。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑色TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE刻字平滑牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE刻字平滑牛皮革耳機，31,000元。圖／CELINE提供

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