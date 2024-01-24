錯過再等200年 格蘭利威12年200周年限定版問世

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），秉持「創新自我」精神，在2024年正式迎來品牌200周年里程碑。為致敬創辦人喬治．史密斯（George Smith）書寫威士忌品飲史的創新精神，格蘭利威再次挑戰解構風靡世界的12年桶藝，全新推出「12年200周年限定版」，以全新酒液、限定包裝，續寫品牌創新傳奇篇章。

格蘭利威將於2024年推出一系列200周年限量商品，第一篇章「12年200周年限定版」由格蘭利威風靡全世界、跨越兩世紀經典的12年原創桶藝為基礎，並解構再進化。新酒款臻選100%初次填裝美國桶的全新酒液，以43%渾厚酒體創新詮釋1824年的斯佩賽經典標竿花果香，風味絲滑甜美。

品飲時首先躍上鼻息的新鮮柑橘清新果香，揉合切片鳳梨的香甜，隨後捎來榛果、奶油太妃糖的甜美香氣，以及溫暖的香草氣息，最後以絲縷斯佩賽的經典優雅花香作結。入口之後，熟成多汁的洋梨、甜美的柳橙果醬，融合現刨新鮮椰絲，以及奶油杏仁餅乾的風味，帶來綿密滑順的口感；尾隨而來的甜美溫暖木質香氣，更帶來悠長深度與極致感官享受。

這次格蘭利威攜手全球消費者共同編寫，網羅世界各地42個國家、400位獨立藝術家的創作，再由全球網路票選限量版包裝設計。格蘭利威「12年200周年限定版」，除身披獨家限量包裝，更再次獨厚台灣市場，獨家設計200周年限定提袋，只要購買200周年限定版，即可獲得，數量有限，贈完為止，邀請全台品飲者，一同「袋」上格蘭利威兩世紀的輝煌傳奇。