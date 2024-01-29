龍賀迎新春！有.設計萬元大紅包活動開跑 迎接2024金龍年
新的一年已開啟，即將迎來充滿喜氣的農曆新年，有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，除了應景的過年節慶掛飾之外，還準備了各式招福迎春小物，讓年節歡聚時刻更加美滿，喜愛設計質感品的你絕對不能錯過！
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送禮零失誤，自用好運到
充滿活力的龍年！象徵著好運與祥瑞的祝福，充滿朝氣的互道恭喜，一句祝福拉近彼此陌生的距離，獻上一份好禮，希望2024年福氣龍來。
趣味更兼具實用 龍寶雙層杯登場！
以台灣原創、趣味繽紛色彩的玻璃器皿，融入居家生活中『好玻GOODGLAS』， 在相聚的一刻，與家人共享滿桌的美食，無可取代的相聚時光，拉近距離享受著其樂龍龍幸福年味。
新年穿新鞋 玩遍世界一雙穿到底
走春出遊行程擁有優遊自在的完美假期，搭配腳上的新年戰鞋！能上山下海克服不同地形，更要舒適透氣又兼具時尚有型，台灣新銳防水鞋品牌V-TEX，一雙滿足民眾對防水休閒鞋的全方位需求，新的一年裡如龍飛舞般，以活力閃耀的金龍迎新春旺全年！
有.設計uDesign 龍賀迎春，開運招財必備──Donkey｜有設計限定．幸運繽紛招財貓組、超Q造型杯──好玻GOODGLAS｜2024龍年杯、功能兼具外觀的時尚寵兒──V-TEX｜地表最強耐水鞋等精選質感設計品獨家優惠中，充滿活力的龍年！象徵著好運與祥瑞的祝福，新的一年裡如龍飛舞般以活力閃耀的金龍迎新春旺全年！更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。
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