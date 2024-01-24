屬龍、姓名有「龍」或「鳳」 星飯店自助餐5折吃到飽！

快拿出身分證，只要生肖屬龍、或者姓名裡有「龍」或「鳳」字，到台北凱達大飯店百宴自助餐廳，可享半價優惠，折扣後，平日午晚餐只要648元。

位於台北凱達5樓的百宴自助餐廳，於2月推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、或姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠，等於平日午晚餐每位只要648元(除夕與初二不適用）。百宴自助餐廳招牌菜有爐烤肋眼牛排、現沖牛肉湯，以及季節限定的紅棗人蔘山藥仙草燉雞湯、鬱金香漁夫烤飯，點心坊也推出多款新作如法芙娜草莓奇想、草莓巴斯克乳酪蛋糕、法式巧克力馬卡龍等。

此外，2024台北燈節將在2月2日登場，擁有地利之便的台北凱達大飯店也在此期間推出「台北燈節」住房專案，每房3,288元起，假日加價800元，專案包括兩客早餐、兩杯星巴克咖啡飲品，再限量加贈日本BATHCLIN發泡湯一盒。