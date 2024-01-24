快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屬龍、姓名有「龍」或「鳳」 星飯店自助餐5折吃到飽！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
百宴自助餐廳推出優惠，屬龍或姓名中有龍或鳳字，都可享半價入場吃到飽。圖/台北凱達提供
百宴自助餐廳推出優惠，屬龍或姓名中有龍或鳳字，都可享半價入場吃到飽。圖/台北凱達提供

快拿出身分證，只要生肖屬龍、或者姓名裡有「龍」或「鳳」字，到台北凱達大飯店百宴自助餐廳，可享半價優惠，折扣後，平日午晚餐只要648元。

位於台北凱達5樓的百宴自助餐廳，於2月推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、或姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠，等於平日午晚餐每位只要648元(除夕與初二不適用）。百宴自助餐廳招牌菜有爐烤肋眼牛排、現沖牛肉湯，以及季節限定的紅棗人蔘山藥仙草燉雞湯、鬱金香漁夫烤飯，點心坊也推出多款新作如法芙娜草莓奇想、草莓巴斯克乳酪蛋糕、法式巧克力馬卡龍等。

此外，2024台北燈節將在2月2日登場，擁有地利之便的台北凱達大飯店也在此期間推出「台北燈節」住房專案，每房3,288元起，假日加價800元，專案包括兩客早餐、兩杯星巴克咖啡飲品，再限量加贈日本BATHCLIN發泡湯一盒。

飯店相關優惠可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

台北凱達大飯店推出「台北燈節」住房專案，每房3,288元起，假日加價800元，可輕鬆賞燈、歡快度假。圖/台北凱達提供
台北凱達大飯店推出「台北燈節」住房專案，每房3,288元起，假日加價800元，可輕鬆賞燈、歡快度假。圖/台北凱達提供

自助餐廳 飯店 身分證 生肖

延伸閱讀

四生肖被好運包圍！ 屬鼠投資有戲唱、1類人有望遇桃花

完美包覆「一整顆草莓」！ IG熱門草莓季甜點 「草莓馬卡龍」拚手速也可能吃不到的白草莓、粉紅草莓馬卡龍

春節前3生肖鴻運當頭！屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

姓名有龍、生肖屬龍快看！　五星飯店Buffet「第2人半價」、10大龍蝦料理吃到飽

相關新聞

火鍋＋手搖飲！升級版「無老鍋」插旗A19　連8天送肉盤

鼎王集團旗下鍋物品牌「無老鍋」，將於1月24日插旗台北信義商圈，並以全新的「複合式店型」，同步提供火鍋與手搖茶飲。為慶祝...

一整桌三麗鷗！蘋果村「三麗鷗家族新菜單」療癒開動 6大角色變身餐點、飲料 加碼「好運戳戳樂」開盲盒

整桌三麗鷗大明星！苗栗超人氣親子餐廳「蘋果村」迎接Hello Kitty 50週年，特別打造春季新菜單，整桌的Hello Kitty一字排開超療癒，主題特餐、甜點及飲料統統有，加碼「新年...

開幕1個月吸客3萬人！「刁民酸菜魚」下站插旗北高雄

台中起家的「刁民酸菜魚」，在2019年掀起全台灣的酸菜魚熱潮，目前全台門市也已經達到6間。其中開幕一個月的「台北西門店」...

4萬人連署「滿福堡、薯餅」24小時販售！麥當勞回應了

麥當勞所推出的「滿福堡」與「薯餅」是早餐時段的人氣商品，獲得許多消費者青睞。近期就有網友於臉書發起「向麥當勞總公司請願滿...

炸蝦、豆皮加量！壽司郎「雙倍配料烏龍麵」限時四天不加價 還有「福袋抽抽樂」把萌抱福袋帶回家

寒流給你雙倍溫暖！寒流來襲，壽司郎祭出限時四天的「雙倍配料烏龍麵」，配料加倍不加價，不少看到優惠消息的網友開揪「吃起來」。同時，還有「福袋抽抽樂」活動開...

日本咖哩日 全家「金咖哩」推「黑咖哩牛」新品 加了這2味秘方美味更升級

今天是「日本咖哩日」，全家便利商店宣布鮮食品牌「金咖哩」美味升級，將首次與知名餐飲集團「欣葉國際」及旗下品牌「欣葉•生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。