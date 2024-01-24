薈萃香奈兒傳奇的精神之地 一窺巴黎芳登廣場18號

2021年時，香奈兒（CHANEL）為慶祝品牌N°5傳奇香水一百周年，以香水為靈感創作了「N°5」頂級珠寶系列，其中更特地搜羅到一枚D色無瑕（D-FL，Type IIA）的頂級美鑽，以訂製切割的方式將之琢磨為N°5香水最具代表性的八角形瓶蓋造型，55.55克拉的重量，更巧妙呼應嘉柏麗香奈兒的幸運數字5。這破天荒的絕世創作價值上億、意義非凡，香奈兒卻是毫不猶豫地收納為香奈兒腕表暨高級珠寶文化資產部典藏，並不販售；2023年，香奈兒以珍貴金屬與貴重寶石，織救品牌有史以來最昂貴的一塊斜紋軟呢布料 — Tweed Couture胸飾 — 而這件絕無僅有的極致工藝之作，也隨著55.55項鍊納為典藏，一同成為品牌的傳世瑰寶。

香奈兒為什麼要這麼做？文化資產部門又是什麼地方？為什麼有些珠寶竭盡心思、費工耗資製作之後卻要收起來放在這裡？

●緣起「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列

香奈兒品牌文化資產部門坐落於巴黎芳登廣場18號，黑色框線與米色漆釉傢俱組成的寬敞典藏室中，收藏了將近400件早期與當代高級珠寶，及390多件腕表暨高級製表作品 — 除了香奈兒女士的創作，還有受她啟發而誕生的作品，依據品牌經典主題分類：珍珠、N°5、山茶花、獅子、麥穗、剛柔並濟、線條、星星、高級訂製服、拜占庭、烏木屏風和裝飾藝術，種類之豐富多樣，隨歲月不斷更新擴充。

這一切的起點，自然是嘉柏麗香奈兒。

嘉柏麗香奈兒鍾愛極簡風格，同時深受華麗的巴洛克美學吸引，讓人聯想起她童年時常看見的宗教裝飾圖騰。而後，她從金碧輝煌的俄羅斯宮廷到威尼斯宮殿，從文藝復興風格到中世紀藝術，其從所遇之人與所到之處汲取靈感，隨著每一次的新發現而被重新喚醒。如同在訂製服、配件和美妝領域的革新，她敢於創造全新珠寶語彙，並為每件作品注入故事、融入女性生活，這是她個人風格至今仍能引領時代的獨特魅力。

嘉柏麗香奈兒於1932年11月推出第一且唯一親自設計的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列，是受倫敦鑽石集團（Diamond Corporation Limited of London）委託，希望透過這位敢於自我的個性女子，振興於1929年華爾街崩盤後的鑽石市場。

於巴黎Faubourg Saint-Honore私人宅邸發表「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列，是有史以來首次在主題、時代與風格融合一致的珠寶系列。從時裝設計師獨特視角出發，她史無前例以半身蠟像展示作品，並親自為人台設計髮型與妝容，以平口禮服、披肩和貝雷帽服裝造型呈現，有別於當時擺放陳列的習俗，呈現珠寶實際配戴起來的樣子。雖然爾後她未再推出其他系列，但直到1917年仍持續為顧客設計珠寶；而這個絕無僅有的展覽結束後，未出售的作品皆被拆解，將鑽石歸還給倫敦鑽石集團。

●尋根溯源

香奈兒品牌於1987年設立腕表部門、1993年開設高級珠寶部門，此際便決定建立腕表暨高級珠寶典藏資料館，旨在保存嘉柏麗香奈兒重要的創作資產，同時系統化地整理她最珍貴的作品。首要任務，無疑就是尋找包括「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列在內當年嘉柏麗香奈兒的原創作品。在缺乏草圖、水彩手繪稿或訂單本的狀況下，也品牌展開地毯式搜索，詳盡研究340多篇新聞文章、展覽照片、邀請函和一部百代電影公司（Pathé）新聞短片，從所有出席者中找出可能購買珠寶的顧客，並透過系譜學家的協助，找到了這些人的後代並聯繫其中的45人。

根據1932年的新聞照片和報導記載該系列共47件作品，至今僅找回兩件：現為私人珍藏的Plume（羽毛）胸針，及原創Comète（彗星）胸針。其他作品哪些售出、哪些被拆解，彷彿被歷史的洪流沖刷而去。香奈兒更於1993年至2015年間透過這些史料素材如實復刻「Bijoux de Diamants」 鑽石珠寶系列，其中36件於2009年加入典藏；品牌珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau也曾於2012年及2022年等周年之際，以其現代手法演繹出「1932」頂級珠寶系列。

迄今，香奈兒品牌文化資產部門共蒐購了39件香奈兒女士生平所創作的珠寶，並陸續加入當代創作，包含1993年至2023年間推出的經典頂級珠寶共132件，每件作品都從技術（珠寶融合多項精湛工藝且提供多元配戴方式）到美學層面等不同的面向上，體現嘉柏麗香奈兒的風格與品牌前衛精神。