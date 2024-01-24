火鍋＋手搖飲！升級版「無老鍋」插旗A19　連8天送肉盤

鼎王集團旗下鍋物品牌「無老鍋」，將於1月24日插旗台北信義商圈，並以全新的「複合式店型」，同步提供火鍋與手搖茶飲。為慶祝新店開幕，內用滿低消就送「鮮Q嫩豚豬」，另外還有「評論贈送指定手搖飲」等不同優惠。全台分店消費滿額，還可享「梅花豬肉買1送1」優惠。

全新開幕的無老鍋信義店，位於A19內，以古銅金作為色調主軸，營造典雅與現代兼具的輕奢風格。店內提供有「麵包豆腐白湯鍋」、「無老辣香鍋」等招牌鍋底，並同樣提供麵包豆腐、薄片鴨血無限續加的服務。除此之外，台北信義店也特別推出獨家甜點「流沙白糖粿」，將白糖粿搭配花生粉、紅糖一起品嚐，有著外酥內軟的滋味。

除了鍋物料理外，信義店採「複合式店型」，同步結合手搖茶飲服務。店內主打「柚見蜜香綠凍飲」，以清新葡萄柚、蜂蜜搭配綠茶，並且加入鐵觀音茶凍，香甜中帶有微酸滋味；「無老菊花飲」則以枸杞與杭菊依黃金比例沖泡，入口有著淡雅茶香。店內飲料提供內用與外帶服務。