De Beers年度全新高級珠寶 幻化8種非洲代表性動物

巴黎高訂周期間,De Beers發表2024年度全新高級珠寶系列「De Beers Forces of Nature」的第一篇章,共8款單鑽戒指,不僅運用了天然鑽石原石作為設計元素,包含了可層疊或拆卸的轉換式設計,薈萃珍貴鑽石與精湛工藝,極富生命張力的設計,向八種生活在非洲大草原上世代繁衍的野生動物致敬。

第一篇章中每件極具雕塑感的戒指,都以挑選世界上最稀有的優質中央主鑽為核心,呈現自然靈動之美。這8款戒指均能變化不同的配戴方式,分別採用皇冠式戒指(Crown Ring)與嵌套式戒指 (Jacket Ring)設計,以抽象的藝術風格演繹動物美態,其中獅子、犀牛、豹、斑馬為嵌套式戒指,大象、水牛、長頸鹿、大彎角羚則為皇冠式戒指的套裝設計。每一款戒指都能在單鑽戒指和華麗的雞尾酒戒指之間自由轉換:其中4款皇冠式鑽戒除了可連同裝飾套件一起配戴,單鑽戒指和裝飾套件部分也都能可分別單獨配戴,也就是說一件作品可以變化出至少三種迥然不同的風格和造型,詮釋了真正的華麗優雅與個性態度。

嵌套式戒指中,以獅子為靈感的設計,中央是一顆重達5.09克拉的三角形切割白鑽,由層層金珠串成的金色鬃毛簇擁在中間;犀牛戒指則特地選用鑲鑽鈦金屬打造犀牛稜角分明的立體線條,中央為一顆重達3.17克拉的梨形切割帶綠色的黃鑽,向豹設計則選用2顆珍稀罕有、形態高度匹配的的欖尖形切割鑽石抽象詮釋銳利的豹眼,搭配密釘鑲白鑽及綠鑽的戒指外套裝飾;斑馬款則有左右一對立體的鑲鑽黑色漆面斑馬簇擁中間一枚鑲有3.09克拉上丁方形切割單鑽的戒指。