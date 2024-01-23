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De Beers年度全新高級珠寶 幻化8種非洲代表性動物

聯合報／ 孫曼/即時報導
De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列。圖／De Beers提供

巴黎高訂周期間，De Beers發表2024年度全新高級珠寶系列「De Beers Forces of Nature」的第一篇章，共8款單鑽戒指，不僅運用了天然鑽石原石作為設計元素，包含了可層疊或拆卸的轉換式設計，薈萃珍貴鑽石與精湛工藝，極富生命張力的設計，向八種生活在非洲大草原上世代繁衍的野生動物致敬。

第一篇章中每件極具雕塑感的戒指，都以挑選世界上最稀有的優質中央主鑽為核心，呈現自然靈動之美。這8款戒指均能變化不同的配戴方式，分別採用皇冠式戒指（Crown Ring）與嵌套式戒指 （Jacket Ring）設計，以抽象的藝術風格演繹動物美態，其中獅子、犀牛、豹、斑馬為嵌套式戒指，大象、水牛、長頸鹿、大彎角羚則為皇冠式戒指的套裝設計。每一款戒指都能在單鑽戒指和華麗的雞尾酒戒指之間自由轉換：其中4款皇冠式鑽戒除了可連同裝飾套件一起配戴，單鑽戒指和裝飾套件部分也都能可分別單獨配戴，也就是說一件作品可以變化出至少三種迥然不同的風格和造型，詮釋了真正的華麗優雅與個性態度。

嵌套式戒指中，以獅子為靈感的設計，中央是一顆重達5.09克拉的三角形切割白鑽，由層層金珠串成的金色鬃毛簇擁在中間；犀牛戒指則特地選用鑲鑽鈦金屬打造犀牛稜角分明的立體線條，中央為一顆重達3.17克拉的梨形切割帶綠色的黃鑽，向豹設計則選用2顆珍稀罕有、形態高度匹配的的欖尖形切割鑽石抽象詮釋銳利的豹眼，搭配密釘鑲白鑽及綠鑽的戒指外套裝飾；斑馬款則有左右一對立體的鑲鑽黑色漆面斑馬簇擁中間一枚鑲有3.09克拉上丁方形切割單鑽的戒指。

另外四款戒指採用皇冠式戒指的套裝設計，包括以大象為靈感的設計，以流暢的金屬線條、密釘鑲鑽石工藝勾勒出象鼻柔軟的曲線，延伸至尖端的0.15克拉橢圓形切割粉紅鑽，上方還襯有1枚重達3.2克拉的心形切割鑽石的單鑽戒指。以水牛為靈感的戒指，鑲嵌一枚重達2.01克拉的橘褐鑽於點綴有密釘鑲鑽石的水牛角中心位置。另一款長頸鹿珠寶，中央是一枚鑲有重達5.78克拉圓形明亮式鑽石的單鑽戒指，搭配兩枚飾有褐色鑽石原石的V形戒指。致敬大彎角羚的皇冠式戒指，則由三枚戒指組合而成，其中一枚單鑽戒指上鑲有一顆重達2.01克拉的枕形切割鑽石，可與兩枚密釘鑲鑽開放式戒指組合成套，以互相交織纏繞的線條詮釋大彎角羚高聳、扭曲而奪目非凡的兩個長角。

De Beers Forces of Nature高級珠寶系列斑馬zebra嵌套式戒指，18K白金鑲嵌3.09克拉上丁方形切割主鑽，850萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列斑馬zebra嵌套式戒指，18K白金鑲嵌3.09克拉上丁方形切割主鑽，850萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列豹leopard嵌套式戒指，鍍銠白金鑲嵌一顆0.71克拉和一顆0.73克拉欖尖形切割鑽石、橄欖綠色彩鑽，409萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列豹leopard嵌套式戒指，鍍銠白金鑲嵌一顆0.71克拉和一顆0.73克拉欖尖形切割鑽石、橄欖綠色彩鑽，409萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列水牛buffalo皇冠式戒指，玫瑰金與白金鑲嵌2.01克拉雷迪恩式切割橘褐鑽主鑽，490萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列水牛buffalo皇冠式戒指，玫瑰金與白金鑲嵌2.01克拉雷迪恩式切割橘褐鑽主鑽，490萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列犀牛rhinoceros嵌套式戒指，鈦金屬與18K白金鑲嵌3.17克拉梨形切割暗彩帶綠色的黃鑽主鑽，950萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列犀牛rhinoceros嵌套式戒指，鈦金屬與18K白金鑲嵌3.17克拉梨形切割暗彩帶綠色的黃鑽主鑽，950萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大彎角羚greater kudu皇冠式戒指，18K白金鑲嵌2.01克拉枕形切割主鑽，409萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大彎角羚greater kudu皇冠式戒指，18K白金鑲嵌2.01克拉枕形切割主鑽，409萬元。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列獅子嵌套式戒指與長頸鹿皇冠式戒指。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列獅子嵌套式戒指與長頸鹿皇冠式戒指。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列獅子lion嵌套式戒指，18K黃金鑲嵌5.09克拉三角形切割主鑽，625萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列獅子lion嵌套式戒指，18K黃金鑲嵌5.09克拉三角形切割主鑽，625萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大象elephant皇冠式三件套組戒指，18K白金鑲嵌3.2克拉心形主鑽、0.15克拉橢圓形切割粉紅鑽，755萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大象elephant皇冠式三件套組戒指，18K白金鑲嵌3.2克拉心形主鑽、0.15克拉橢圓形切割粉紅鑽，755萬元。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列犀牛嵌套式戒指與水牛皇冠式戒指。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列犀牛嵌套式戒指與水牛皇冠式戒指。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列長頸鹿giraffe皇冠式三件套組戒指，18K黃金鑲嵌5.78克拉圓形明亮式主鑽，800萬元。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列長頸鹿giraffe皇冠式三件套組戒指，18K黃金鑲嵌5.78克拉圓形明亮式主鑽，800萬元。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大象皇冠式戒指與斑馬嵌套式戒指。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列大象皇冠式戒指與斑馬嵌套式戒指。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列豹嵌套式戒指與大彎角羚皇冠式戒指。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers Forces of Nature高級珠寶系列豹嵌套式戒指與大彎角羚皇冠式戒指。圖／De Beers提供

戒指 鑽石

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