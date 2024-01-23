軒尼詩攜手當代藝術家楊泳梁 打造龍年限量版酒禮

2024年將邁入磅礴豪氣的農曆龍年，全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）攜手享譽國際的當代藝術家楊泳梁，共同打造軒尼詩2024春節「龍聚吉．創新局」限量版，為新年喝采。

軒尼詩執行長洛朗∙布瓦洛（Laurent Boillot）表示：「軒尼詩與華人文化有著深厚的聯繫，照映出我們一起經歷過163年的共同歷史。非常榮幸這次能夠邀請到當代藝術家楊泳梁同慶威武的龍年，透過他的藝術天賦，巧妙地將傳統的傳統藝術、傳說故事、現代媒介和數位攝影結合，賜予了強碩傳奇的神龍生命。」

軒尼詩V.S.O.P禮盒展現軒尼詩與楊泳梁對於藝術的堅持與造詣，以立體印刷方式凸顯龍騰的盛大氣勢，通體運用如烈焰版的大膽紅色與霧面精緻瓶身；而酒標上亦有神龍之圖騰，大顯龍威，為新年增添無比賀喜。軒尼詩X.O 2024年春節限量版，盒身通體以金色洗鍊彰顯尊貴與吉祥之兆，開盒後即見龍顏之姿，與穩重低吟佳釀呼應，活龍活現、龍躍渤海。

軒尼詩百樂廷2024年春節限量藝術瓶，則偕同法國藝術餐瓷品牌Bernardaud匠心創作，採用了雅緻經典的手工瓷瓶，瓶面上印有如藝術品般光燦的金屬神龍，其瓷瓶製作必須投入耐心和技巧，每瓶酒瓶經由10名工匠精心雕琢，從攝氏1400度的燒製賦予酒瓶其聞名遐邇的無暇亮度，並以手工勾勒金邊裝飾為酒瓶增光添彩，全球限量販售485瓶，每一瓶皆具有限量編號，台灣珍稀限量24瓶，僅限於私人客戶通路以及指定精選通路販售。

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