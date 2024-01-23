為何首落地品牌都被新光三越拿下？吳昕陽的強大後盾是它
就如同今年新光三越在台北信義新天地大門上的對聯題字「鳥語花香世界新 龍騰虎躍春光好」，對聯有著藏頭詩「新光好」三字，新光三越總經理吳昕陽肯定疫後的2023年絕對是「實體通路的春天」到來，吳昕陽指出，去年新光三越營業額再創新高達到945億元，較2022年的887億元成長6.7%，今年全台改裝、拓點腳步不停，業績目標訂為989億元，有機會朝業績首度突破千億大關的百貨方向邁進。
疫情過後社交經濟與消費力大爆發，吳昕陽表示，去年新光三越來客數達到1.2億人次，成長12.5%；會員數到去年底也達到355萬人，較2022年增加65萬，也是成長最多的一年，今年會員數目標為450萬。去年百貨店王台中中港店258億元，台北信義新天地4店合計近300億，台南新天地有174億元，是北中南指標三大店。
展望2024年，吳昕陽認為疫後有很多品牌、廠商或是新概念店型，對商場來說都是機會點，新光三越將持續引進市場最新、最有話題的品牌。新光三越營業本部副總經理歐陽慧補充，今年下半年的新進品牌，應該是新光三越這五年來的新高，因為台灣精品市場在疫情三年成長了一倍，新光三越也成長一倍，品牌也看到台灣消費市場的實力，今年新光三越持續以每年改裝千櫃、30%的幅度改裝，品牌首選、首度落地的品牌也會在信義商圈。
接下來幾年，全台各地有不少商場將陸續開出，面對新百貨商場持續加入，在品牌力的競爭新光三越相當有底氣，全台首度落地品牌幾乎都被新光三越拿下，吳昕陽認為，因爲我們有強大的會員基礎做後盾，加上全台都有據點，且北中南大店業績實力相當，品牌登台首選新光三越，因為新品牌在沒有會員基礎下，我們的會員平台可以與品牌共享。
全台即將開幕的新商場熱鬧進行式，吳昕陽認為，台灣市場還有很多空間，就看要做什麼模式，過去新光三越擅長做萬坪以上、三萬坪甚至四萬坪的大店型，但其實三、五千坪的小型商場還很多空間，他認為去年東區的DIAMOND TOWERS是個不錯的新嘗試。
新光三越全台第16店「台南南山廣場」預計2025年開幕營運，會與新光三越台南既有兩店做出區隔。「台南南山廣場」營業樓層為一至四樓，共約1.2、1.3萬坪，吳昕陽指出，這塊據點很方正，對百貨是很好規畫的格局，一樓有九米的天花高度，是很氣派的案型，停車位也絕對足夠。新光三越台南新天地今年開始進行為期兩年的大改造，超過三分之一品牌調整，也是開業20年來的最大改裝。
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