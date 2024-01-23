HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秋冬大秀 勇探創意野趣

藝術的形式多元，而服裝與繪畫雖然一為平面、一為立體，卻在色彩、構圖上常有巧妙連動。巴黎時裝周期間，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE以「身臨創作野境」為題，進行一趟屬於創意的荒野踏查。大秀於巴黎的東京宮（Palais de Tokyo）發表，本季並與設計師、藝術家Ronan Bouroullec一同合作，從Bouroullec抽象、詩意的色彩出發，轉化為HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的秋冬時裝，輕快而自由。

1971年出生於法國西部坎佩爾（Quimper）的Ronan Bouroullec，擁有畫家、雕塑家、設計師的多重才華，繪畫尤其是他最為擅長、廣為人知的一項，而他除了與眾多國際知名品牌一銅合作設計傢俱、燈具、建築之外，西元2,000年時更曾為ISSEY MIYAKE設計了APOC店型。

本季HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於是和Ronan Bouroullec合作，將藝術家的繪畫藝術轉化為衣物時裝的色彩與輪廓；像是Ronan Bouroullec的「Drawing」便將畫作中的留白轉為服裝的一部分，同時並化為RB_Drawing Scarf圍巾、以多彩砂線編織而成，可纏繞於頭上、手臂或脖子，一如藝術家的筆觸、擁有無限可能；RB_Drawing Coat則運用了絲網印刷技術，將每種顏色獨立印製於面料上，加以極簡風格的披風與連帽設計，還原Ronan Bouroullec的生動活力。

最有趣的一套造型還在於模特兒走秀時執持了一顆枕頭隨身，原來這是RB_Stylo-Bille Cushion Coat，外套並有一附著的口袋可將整件外套收納、變形成一顆抱枕或坐墊；同時這件外套是使用了Gobelins織法、以還原Bouroullec以繪製的「Bille-Stylo」畫作，這件外套並可反穿著、正反面的色彩也相異，除了一物二用，更展現出時裝與繪畫的巧妙連結，同中求異、異中求同。