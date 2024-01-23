參戰時裝周！愛彼聯手高訂設計師 霜金陀飛輪閃耀亮相
高級、精緻的事物其實如出一轍，無論是高級訂製服或高級腕表，除了需要工藝讓尋常之物蛻變為藏品，更需要時間點滴以手工淬煉，成就精工與珍稀，一如巴黎時裝周期間，愛彼（Audemars Piguet）與服裝設計師Tamara Ralph合作，推出了全新Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪Tamara Ralph限量表。
愛彼最早從2002年推出首款Royal Oak Concept皇家橡樹系列腕表。由於以「Concept」之名，無論從美學、功能、機芯複雜程度的不同面向，多帶有鮮明的實驗意味；同時愛彼後續並在2018年在Royal Oak Concept皇家橡樹系列下推出首款飛行陀飛輪，也是該系列首次為女性推出表款。
2024年今日的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪Tamara Ralph限量表具有經過霜金工藝裝飾的玫瑰金表殼，其技法是源自佛羅倫斯工匠的黃金錘擊技術、並在義大利珠寶設計師Carolina Bucci與愛彼重新演繹，最早在2016年系列中曝光。
新款的限量表則以四片重疊的環形玫瑰金板、重現了宛如高級訂製服的層次。由中央的棕色、古銅以致外圍的金色分別運用了電鍍上色與漆藝，讓色彩的比對、呈現宛如不同織物面料或紋理的表情，更像是一個關於時間的漩渦、抽象展開。
表款的動力來源：機芯則使用了以207個零件構成的2964手動上鏈幾芯，機芯可在透明的底蓋中欣賞，同時似乎為了呼應Concept的前衛特質，機芯的底蓋也以相對當代、前衛風格的橋版覆蓋，但仍在細節處可欣賞拋光、打磨倒角的細膩處理，全世界限量102只，價格店洽。
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