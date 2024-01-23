Asahi Super Dry攜手日本藝術家 推出龍年像素限定版

迎接龍年到來，日本銷售第一啤酒品牌 Asahi Super Dry與日本知名像素藝術大師 Hermippe小宮山隆，聯手推出「Asahi Super Dry龍年像素限定版」包裝。以潮流摩登的像素藝術（PIXEL ART），翻轉傳統龍年印象，象徵朝日開好年，好運「龍」總來。限定版包裝即日起於全台各大零售、量販等實體通路上市，於指定合作餐廳消費滿額，即加贈品牌400毫升把手啤酒杯乙只。

Hermippe小宮山隆是日本知名插畫家暨像素藝術家，曾與BE@RBRICK、Uniqlo、Adidas等知名品牌合作。針對這次合作，Hermippe表示：「Asahi Super Dry和我一樣勇於突破自我，作為一名藝術家，我每天都試著在日常生活中探索不同的可能性與創新的展示方式。」

「這次合作靈感源自現代東京不懈革新的理念與傳統龍年節慶元素，結合並創作出劃時代的像素城市風貌。在創作的過程中，我不斷嘗試在有限的元素裡磨練自己的技術，激發出更大的潛力。我的創作理念與Asahi Super Dry的品牌精神十分相似，我們都期許自己的創意沒有框架與限制。」

透過Hermippe的創作，「Asahi Super Dry龍年像素限定版」包裝以像素點陣圖為基礎，描繪出龍紋圖案和東京城市建築，在 Asahi Super Dry獨特的潮流銀當中，畫龍點睛的加上充滿年味的活力紅貫穿整個構圖，彷若置身於未來感的像素世界裡，象徵東京的兼容並蓄與千變萬化，同時展現出當代日本的創新與重塑魅力；INSTAGRAM還有限定版濾鏡，更添年節樂趣。

朝日啤酒亞洲區市場總監李賢蔚（Loretta Lee）指出：「Asahi Super Dry一直將消費者體驗視為品牌首要任務，並致力於突破框架持續開發各種方式與消費者互動。農曆新年對華人來說是一個與親友團聚的重要時刻。Asahi希望經由這個難得的機會，以像素藝術的形式為這個傳統節日注入更多活力與樂趣，提供消費者富有新潮時尚又不失傳統意義的節慶體驗。」

更多「Asahi Super Dry龍年像素限定版」詳細資訊，請鎖定品牌官方粉絲頁與LINE帳號。

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