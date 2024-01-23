喝咖啡玩刮刮樂「抽特斯拉」！紅菓首創 用色票選咖啡

農曆新年將至，咖啡禮盒不僅送禮優雅，還能抽大獎送汽車！源自台中的咖啡品牌「紅菓咖啡」除了以色票咖啡聞名，今年特別推出以獨家技術製作的「刮刮樂濾掛包」歡慶新年，可以邊喝咖啡、邊玩刮刮樂，最大獎是特斯MODEL3 LR一台。

「紅菓咖啡」2021年於台中、由五位熱愛咖啡且專業的年輕人共同創立，品牌命名源自咖啡樹上的果實是紅色的，紅色也代表熱情、積極，象徵品牌活力。

紅菓咖啡的特色之一，是其咖啡豆及濾掛咖啡運用各種顏色的包裝設計來區別不同風味，40餘款咖啡豆、濾掛咖啡如同「Pantone色票」般一字排開，消費者可以藉由喜好的顏色快速選擇屬於自己的咖啡風味，味覺及視覺都滿足。目前紅菓咖啡在全台共有12家門市。

紅菓咖啡提供多款咖啡及飲品，價位在65元至140元間，主打特色椰奶飲品，包含「椰椰打鐵」、「巧遇奶奶」及「椰子紅了」，椰奶選用鮮榨椰子水調製，風味濃郁香醇。餐食部分則供應風味肉捲、起司軟法、長棍軟法、潛艇堡等多項輕食。

迎接農曆新年，紅菓咖啡推出「錢錢龍來新年禮盒（原價650元）」，內含業界獨家首創的「刮刮樂濾掛包」14入，紅菓咖啡以獨家包裝技術將過年必玩的刮刮樂印在濾掛包的包裝上，新年在沖煮咖啡之餘還能玩刮刮樂，趣味十足。

「刮刮樂濾掛包」最大獎為特斯拉MODEL3 LR一台，其餘獎項還有咖啡豆、掛耳式精品咖啡、飲品等買一送一。禮盒原價650元，即日起至2月24日購買可享95折，量大另有優惠。禮盒數量有限，售完為止。

紅菓咖啡官方網站：https://akaicoffee.com/