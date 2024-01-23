韓韶禧、安雅、娜塔莉組仙女團看DIOR秀 蕾哈娜現驚喜

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聯合報／ 孫曼/即時報導
高級訂製工藝羽飾上衣。圖／Dior提供
高級訂製工藝羽飾上衣。圖／Dior提供

Dior 2024年春夏高級訂製系列在羅丹美術館的花園裡展出。延續女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri與女性藝術家合作的習慣，本季大秀秀場牆面呈現藝術家Isabella Ducrot的裝置藝術作品《Big Aura》，佈景設計巧妙地將Isabella Ducrot的作品展示於隨意點畫的黑色條紋構圖之上，彷彿織物的經緯線。Dior品牌大使韓韶禧身穿Dior 2024春夏系列印花外套，搭配黑色針織上衣和裙子亮麗出席，同場看秀的還有國際知名女星蕾哈娜（Rihanna）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）及安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等。

Maria Grazia Chiuri決定返回Dior高級訂製服的歷史追溯她心目中的「aura」，透過工藝體現時尚的本質。品牌創辦人迪奧先生在1952年秋冬系列中發表的La Cigale洋裝，以猶如雕塑般的結構以及摩爾紋，成為重新詮釋高級訂製服的理論起點，並串起了藝術與生活這兩個曾經涇渭分明的世界。摩爾紋「如冬季裡展開的波浪」，在大膽的風格配色下，透過強調布料的斑斕虹彩，讓金色、白色、灰色、酒紅色與綠色相映生輝。重新演繹La Cigale幾何線條的全新虹彩服飾，包括氣勢磅礡的大衣衣領、戲劇化的鏤空寬大裙擺、層次相互交疊、以及褲裝與外套，營造出優雅的建築美感。這些作品剪裁汲取自品牌歷史，同時注入當代風格元素，如絲棉混紡的風衣顏色，迷人、創新且雋永。

另一方面，黑色天鵝絨洋裝昇華整體造型，展現飄逸靈動之美；華美的羽毛披風則優雅地搭在雙層歐根紗刺繡洋裝之上，還有多款輕薄的禮服裝飾精湛的刺繡工藝，以及飾滿Millefiori圖案的黃色摩爾紋洋裝。

Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
江疏影出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
江疏影出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
精湛的刺繡工藝引人浮想聯翩。圖／Dior提供
精湛的刺繡工藝引人浮想聯翩。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓韶禧身穿Dior 2024春夏系列印花外套，搭配黑色針織上衣和裙子亮麗出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓韶禧身穿Dior 2024春夏系列印花外套，搭配黑色針織上衣和裙子亮麗出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
層次相互交疊的營造出優雅的建築美感。圖／Dior提供
層次相互交疊的營造出優雅的建築美感。圖／Dior提供
Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
安雅泰勒喬伊出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
安雅泰勒喬伊出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
華美的羽毛披風則優雅地搭在雙層歐根紗刺繡洋裝之上。圖／Dior提供
華美的羽毛披風則優雅地搭在雙層歐根紗刺繡洋裝之上。圖／Dior提供
如絲棉混紡的風衣顏色，營造了一股迷人、創新且雋永的風采。圖／Dior提供
如絲棉混紡的風衣顏色，營造了一股迷人、創新且雋永的風采。圖／Dior提供
酒紅色布料的斑斕虹彩呈現摩爾紋，如冬季裡展開的波浪。圖／Dior提供
酒紅色布料的斑斕虹彩呈現摩爾紋，如冬季裡展開的波浪。圖／Dior提供
娜塔莉波曼出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供
娜塔莉波曼出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀。圖／Dior提供

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