韓韶禧、安雅、娜塔莉組仙女團看DIOR秀 蕾哈娜現驚喜
Dior 2024年春夏高級訂製系列在羅丹美術館的花園裡展出。延續女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri與女性藝術家合作的習慣，本季大秀秀場牆面呈現藝術家Isabella Ducrot的裝置藝術作品《Big Aura》，佈景設計巧妙地將Isabella Ducrot的作品展示於隨意點畫的黑色條紋構圖之上，彷彿織物的經緯線。Dior品牌大使韓韶禧身穿Dior 2024春夏系列印花外套，搭配黑色針織上衣和裙子亮麗出席，同場看秀的還有國際知名女星蕾哈娜（Rihanna）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）及安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等。
Maria Grazia Chiuri決定返回Dior高級訂製服的歷史追溯她心目中的「aura」，透過工藝體現時尚的本質。品牌創辦人迪奧先生在1952年秋冬系列中發表的La Cigale洋裝，以猶如雕塑般的結構以及摩爾紋，成為重新詮釋高級訂製服的理論起點，並串起了藝術與生活這兩個曾經涇渭分明的世界。摩爾紋「如冬季裡展開的波浪」，在大膽的風格配色下，透過強調布料的斑斕虹彩，讓金色、白色、灰色、酒紅色與綠色相映生輝。重新演繹La Cigale幾何線條的全新虹彩服飾，包括氣勢磅礡的大衣衣領、戲劇化的鏤空寬大裙擺、層次相互交疊、以及褲裝與外套，營造出優雅的建築美感。這些作品剪裁汲取自品牌歷史，同時注入當代風格元素，如絲棉混紡的風衣顏色，迷人、創新且雋永。
另一方面，黑色天鵝絨洋裝昇華整體造型，展現飄逸靈動之美；華美的羽毛披風則優雅地搭在雙層歐根紗刺繡洋裝之上，還有多款輕薄的禮服裝飾精湛的刺繡工藝，以及飾滿Millefiori圖案的黃色摩爾紋洋裝。
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