落日飛車國國教你做iPhone手機鈴聲 蘋果Today at Apple開課免費報名

寒假開跑，快來點有趣的活動充實新年假期！蘋果直營店特別在農曆新年期間推出一系列「Today at Apple」創造力課程，完全免費，課程中還會提供你所需的裝置、軟體使用，只要至蘋果官網或Apple Store App即可快速報名，快趁新年初始，一起啟發靈感，放飛你的創造力。

即日起至2月18日，Today at Apple邀請多位在地的創作者來開課。對音樂創作有興趣的可以參加2月3日下午2～4時的工作坊，由落日飛車國國來教你怎麼創作新年手機新鈴聲，用自己獨創的手機鈴聲，為新一年揭開響亮序幕。他將分享自己如何運用iPhone捕捉日常靈感，並將這些吉光片羽化為動人的創作。參與者將使用iPad的GarageBand，在國國的引導下運用台北的城市聲景和各種樂段混音創作出自己獨一無二的手機鈴聲。

喜歡攝影的朋友則不能錯過2月18日的線上工作坊，將由獲得數次iPhone攝影獎的Eric Wu來分享如何為毛小孩拍攝暖心賀年照，捕捉毛小孩的萌寵瞬間，更添新年新奇趣。課程中Erica Wu將分享她在世界各地拍下的貓咪，以及各種獨特的構圖思維，並在她的帶領下掌握引導毛小孩的技巧，靈活翻玩iPhone「相機」App的各種鏡頭，運用「原況照片」捕捉瞬間畫面，用「人像」模式調整景深，讓稍縱即逝的可愛時刻生動凝結，幸福陪伴全新一年。