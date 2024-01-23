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男神著用款！魏嘏雋、王鶴棣都被LV男士珠寶圈粉啦

聯合報／ 孫曼/即時報導
亞洲男星配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
亞洲男星配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出首個男士高級珠寶系列，以品牌創辦人路易威登之孫加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）充滿魅力的個人風格為靈感，運用選用黃金、白金和鈦金屬等珍貴材質及創新技術，將他天馬行空的創意、探究事物的好奇心和古靈精怪的俏皮玩心融入珠寶設計。

Les Gastons Vuitton高級珠寶系列作品以嶄新的方式詮釋品牌經典的Monogram圖案和經典行李設計特色，共推出三個子系列、16件單品和2件特色之作，包括戒指、吊墜、項鍊、吊牌、圈鍊、手鍊和耳環等，結合銳利的雷射雕刻和雷射切割、可動機構和功能性等當代珠寶技術。其中最獨樹一幟的是以牛仔布為靈感，特別開發出嶄新獨特的「加斯頓藍Les Gastons Vuitton Blue」鈦金屬顏色，為系列珠寶注目摩登當代的氣質。

系列珠寶的名稱中更特地於「Gaston」上使用複數形式， 一方面呼應「Les Garçons」（男孩），一方面也是對加斯頓路易威登的活力致敬。 誕生於1883年1月30日的加斯頓路易威登是一位擁有奇思妙想的創作者，同時是位收藏家，又身懷無比的好奇心，這三種特徵是Les Gastons Vuitton高級珠寶系列的基礎與風格特色。

「The Creators創作者」子系列的設計刻畫充滿創意想法、 熱衷發明的特質，包括一只機械拼圖戒指和一個工藝精湛的設計師吊墜，採用雷射切割、精確的鈦金屬設計、功能性和互動性，以及搶眼的鈦藍色。 「The Collectors收藏家」系列作品則勾勒這位家族傳人喜愛收藏的獨到品味，以富有現代感的圈鍊重新詮釋鍊條的概念，並裝飾路易威登的Monogram符號與牛仔風格的藍色鈦金屬。「Curiosity 好奇心」系列描繪的則是加斯頓路易威登廣泛的興趣，包括:一枚耳釘、一條手鍊、 一條項鍊和吊墜，以最精細微小的比例精確進行雕刻。

路易威登Les Gastons Vuitton TAG SINGLE HOOP白K金耳環，12萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton TAG SINGLE HOOP白K金耳環，12萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton GOURMETTE黃K金項鍊，93萬元。圖／路易威登提供
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韓國男子團體RIIZE成員成燦Sungchan配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
韓國男子團體RIIZE成員成燦Sungchan配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton SMALL TAG黃K金及鈦金屬吊墜，11萬5,000元。圖／路易威登提供
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林俊傑配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
林俊傑配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton黃K金及鈦金屬小型戒指，99,500元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton黃K金及鈦金屬小型戒指，99,500元。圖／路易威登提供
大陸男星王鶴棣配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
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南韓男星魏嘏雋配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
南韓男星魏嘏雋配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
韓國男子團體RIIZE成員元彬Wonbin配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
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日本男星平野紫耀配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
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路易威登Les Gastons Vuitton白K金小型戒指，14萬3,000元。圖／路易威登提供
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路易威登Les Gastons Vuitton DESIGNER黃K金及鈦金屬吊墜，29萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton DESIGNER黃K金及鈦金屬吊墜，29萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton大型白K金鑲鑽戒指，52萬元。圖／路易威登提供
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路易威登Les Gastons Vuitton TRUNK STUD白K金鑲鑽耳釘，66,500元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton TRUNK STUD白K金鑲鑽耳釘，66,500元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton LARGE TAG黃K金吊墜，23萬4,000元。圖／路易威登提供
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大陸男星王鶴棣配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
大陸男星王鶴棣配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
林柏宏配戴路易威登Les Gastons Vuitton高級珠寶。圖／路易威登提供
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路易威登Les Gastons Vuitton PUZZLE黃K金及鈦金屬戒指，15萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton PUZZLE黃K金及鈦金屬戒指，15萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton SIGNET白K金戒指，22萬7,000元。圖／路易威登提供
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路易威登Les Gastons Vuitton TRUNK白K金鑲鑽吊墜，12萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton TRUNK白K金鑲鑽吊墜，12萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Les Gastons Vuitton TRUNK白K金鑲鑽項鍊，143萬元。圖／路易威登提供
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珠寶 設計師

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