男神著用款！魏嘏雋、王鶴棣都被LV男士珠寶圈粉啦

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出首個男士高級珠寶系列，以品牌創辦人路易威登之孫加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）充滿魅力的個人風格為靈感，運用選用黃金、白金和鈦金屬等珍貴材質及創新技術，將他天馬行空的創意、探究事物的好奇心和古靈精怪的俏皮玩心融入珠寶設計。

Les Gastons Vuitton高級珠寶系列作品以嶄新的方式詮釋品牌經典的Monogram圖案和經典行李設計特色，共推出三個子系列、16件單品和2件特色之作，包括戒指、吊墜、項鍊、吊牌、圈鍊、手鍊和耳環等，結合銳利的雷射雕刻和雷射切割、可動機構和功能性等當代珠寶技術。其中最獨樹一幟的是以牛仔布為靈感，特別開發出嶄新獨特的「加斯頓藍Les Gastons Vuitton Blue」鈦金屬顏色，為系列珠寶注目摩登當代的氣質。

系列珠寶的名稱中更特地於「Gaston」上使用複數形式， 一方面呼應「Les Garçons」（男孩），一方面也是對加斯頓路易威登的活力致敬。 誕生於1883年1月30日的加斯頓路易威登是一位擁有奇思妙想的創作者，同時是位收藏家，又身懷無比的好奇心，這三種特徵是Les Gastons Vuitton高級珠寶系列的基礎與風格特色。